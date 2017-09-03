تکمیل سه گانه داستانی سیدعلی شجاعی برای کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات نیستان کتابی تازه از سید ‌علی شجاعی را با عنوان «به دیوارها بخند» را منتشر کرد.

این کتاب نخستین جلد از سه گانه شجاعی برای کودکان است که پیش از این در دو مجلد دیگر از آن با عناوین «هیچ طوفانی راهش را عوض نمی‌کند» و «شاید دیگران از آسمان می‌آید» منتشر شده بود.

محوریت داستان‌های این سه‌گانه مهارت‌های اساسی مورد نیاز مخاطبان کودک بوده که شامل تقابل حرف و عمل و آغاز اصلاح جامعه از اصلاح خویش است.

شجاعی در کتاب «به دیوارها بخند» داستان شهری را روایت می‌کند که مردم آن بدون هیچ دلیلی با یکدیگر بر سر موضوعات مختلف در حال نزاع هستند و در این میان کودکان تصمیم می‌گیرند شهر و دنیای آرمانی خود را که در آن از این دعواها خبری نیست را بسازند و شرط ورود به آن را لبخند بگذارند.

این نویسنده پیش از این درباره این کتاب به مهر گفته بود: این مجموعه سه گانه سعی دارد مهارت‌های زندگی اجتماعی را برای کودکان بر مبنای نیازها و مهارت‌های ابتدایی مورد نیاز برای زندگی آموزش می‌دهد. البته در دنیا این مهارت‌های ابتدایی مصداق‌های مختلفی دارد مثلا در برخی کشورها توانایی نه گفتن به مواد مخدر این نوع از مهارت است و در جای دیگر مسائل خانوادگی. درباره ایران نیز مصداق‌های مختلفی تعریف شده و من هم با توجه به نیازهای زیستی ایرانیان دست به انتخاب آن‌ها و تالیف اثر درباره‌شان زدم.

کتاب «به دیوارها بخند» را نازنین عباسی تصویرگری کرده و امور گرافیکی مرتبط با انتشار آن را نیز نرگس زیانی بر عهده داشته است.

این کتاب با قیمت ۲۶ هزار تومان از سوی انتشارات نیستان منتشر شده است.