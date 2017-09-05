نشست خبری دومین جشنواره مطبوعات برگزار شد/اضافه شدن ۵ بخش جدید

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها صبح امروز سه شنبه ۱۴ شهریور با حضور حسن ضابطی دبیر این جشنواره و جمعی از اصحاب رسانه در خبرگزاری مهر برگزار شد.

ضابطی در این نشست گفت: از چند سال پیش که جشنواره مطبوعات دیگر توسط وزارت ارشاد برگزار نمی شود و طبق سخنانی که آقای انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در نمایشگاه مطبوعات گفت این رویداد باید توسط یک صنف انجام شود و نباید ارشاد متولی آن باشد. بر این اساس قرار شد اولین دوره جشنواره سال گذشته توسط انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران برگزار شود و این مساله همزمان با روز خبرنگار اعلام شد.

وی افزود: در اولین سال برگزاری فکر نمی کردیم اینقدر از جشنواره استقبال شود و سطح آثار رسیده به دبیرخانه واقعا عالی بود. انصافا سطح آثار به ویژه آثاری که از شهرستان ها آمده بود بسیار خوب بود به جز برخی از رشته ها. در دوره گذشته بالغ بر هزار و ۷۰۰ اثر از سراسر کشور به جشنواره ارسال شد که در هفت رشته مورد داوری قرار گرفتند.

دبیر دومین جشنواره مطبوعات در ادامه گفت: داوری آثار هم در دو بخش میانی و نهایی انجام شد و در انتخاب داوران سعی شد فارغ از مسائل سیاسی و جناحی عمل کرده و صرفا بر اساس دید حرفه ای داوران از آنها استفاده کنیم. اختتامیه اولین دوره جشنواره اردیبهشت ماه امسال برگزار شد.

ضابطی گفت: امسال هم در روز خبرنگار رئیس انجمن برگزاری دومین دوره جشنواره را اعلام کرد و ما در این مدت مشغول آماده سازی ساز و کارهای اجرایی بودیم. امیدواریم بتوانیم دوره دوم را همزمان با نمایشگاه مطبوعات امسال برگزار کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در دوره اول هفت رشته را اعلام کردیم و امسال سعی کردیم رشته های بیشتری را وارد جشنواره کنیم به این ترتیب جشنواره در حوزه های تیتر، خبر، مصاحبه، گزارش، یادداشت، سر مقاله، عکس، کاریکاتور، اینفوگرافی، طرح و تصویر و بخش ویژه اقتصاد مقاومتی برگزار می شود که حوزه های عکس و کاریکاتور، اینفوگرافی، طرح و تصویر و بخش ویژه امسال اضافه شده اند.

دبیر دومین جشنواره مطبوعات همچنین گفت: مهلت ارسال آثار از فردا ۱۵ شهریور تا پایان روز ۱۵ مهر خواهد بود و علاقه مندان برای شرکت در جشنواره باید به سایت انجمن نیوز دات آی آر مراجعه کنند. به احتمال زیاد مهلت ارسال آثار امسال تمدید نشود پس تقاضا داریم علاقه مندان به شرکت در جشنواره ارسال آثار را به تاخیر نیندازند چون می خواهیم جشنواره را در نمایشگاه مطبوعات برگزار کنیم. متن مفصل فراخوان هم فردا منتشر خواهد شد.

ضابطی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت: خبرنگاران هر رسانه ای می تواند در جشنواره شرکت کند و الزامی نیست که شرکت کننده عضو انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران باشد.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره جوایز و برگزیده های این جشنواره گفت: ما یک انجمن صنفی هستیم که از نظر مالی در مضیقه ایم. در حوزه های مختلف جشنواره در هر رشته نفرات اول تا سوم به عنوان برگزیده معرفی می شوند و شاید شایستگان تقدیر هم داشته باشیم اما اجازه دهید مساله جوایز را بعدا اعلام کنیم.

دبیر دومین جشنواره مطبوعات در پاسخ به سوال دیگری گفت: جشنواره ما یک جشنواره سراسری است که همه موضوعات را دربرمی گیرد. تجربه نشان می دهد در این زمینه موازی کاری نمی شود چون از زمانی که آقای انتظامی هم به مساله برگزاری این جشنواره توسط اصناف اشاره کرد صنفی غیر از صنف ما پیشقدم نشد.

ضابطی در بخش دیگری از سخنانش گفت: احتمالا در بخش میانی تعداد داوران بیشتر شود در بخش نهایی هم باید با داوران توافق شود و بعد اسامی شان اعلام شود. هر شرکت کننده در مجموع می تواند ۵ اثر را به جشنواره ارسال کند که پارسال این میزان سه اثر بود و الزامی در کار نیست که همه آثار در یک رشته باشند البته در حوزه تیتر، استثنا وجود دارد یعنی اگر کسی ۵ اثر فرستاد می تواند ۵ تیتر هم بفرستد در بخش ویژه هر فرد می تواند نهایت دو اثر ارسال کند. آثار هم باید از ابتدای ۹۵ تا انتهای شهریور ۹۶ تولید شده باشد. ضمنا از این بابت خوشحالیم که روزنامه نگاران از هر فکر و رویکردی در این جشنواره شرکت کرده و شرکت می کنند.