برندگان جشنواره ونیز معرفی شدند/ چند جایزه برای فیلمسازان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم ونیز که از ساعتی پیش شروع شد، منطقه لیدو شاهد معرفی برندگان امسال این جشنواره شد.

ونیز همانطور که در روز نمایش فیلم «شکل آب» ‌از آن استقبال زیادی کرده بود، شیر طلای خود را به این فیلم تقدیم کرد.

برندگان بخش های مختلف جشنواره فیلم ونیز ۲۰۱۷ عبارتند از:

برندگان بخش اصلی عبارتند از:

برنده شیر طلا: «شکل آب» ساخته گیلرمو دل تورو

جایزه بزرگ داوری: «فوکس تروت» ساخته ساموئل موآز

شیر نقره ای برای بهترین کارگردانی: خاویر لگراند برای «تا لاگارد»

وولپی کاپ برای بهترین بازیگر زن: شارلوته رمپینگ برای «هانا»

وولپی کاپ برای بهترین بازیگر مرد: کامل ال باشا برای «دشنام»

جایزه بهترین فیلمنامه: مارتین مک دوناگ برای «سه بیلبورد بیرون ابینگ، میسوری»

جایزه ویژه داوری: «سرزمین شیرین» ساخته وارویک تورنتون

جایزه مارچلو ماسترویانی برای بهترین بازیگر مرد یا زن نوظهور: چارلی پلامر برای «به پیت تکیه کن»

در بخش افق‌های ونیز:

بهترین فیلم: «نیکو، ۱۹۸۸» ساخته سوزانا نیکچیرلی

بهترین کارگردان: وحید جلیلوند برای «بدون تاریخ، بدون امضا»

جایزه ویژه داوری: «کانیبا» ساخته لوسین کستینگ تیلور و ورنا پاراول

بهترین بازیگر زن: لینا خودری، برای «خوشبخت»

بهترین بازیگر مرد: نوید محمدزاده برای «بدون تاریخ، بدون امضا»

بهترین فیلمنامه: «آیه فراموش شده» نوشته علیرضا خاتمی

بهترین فیلم کوتاه: «گروس چارگین» ساخته سلین دوو

شیر آینده؛ جایزه لوییجی دی لورنتیس برای بهترین فیلم اول: «تا لاگارد» به کارگردانی زاویه لوگران از فرانسه

در بخش کلاسیک‌های ونیز:

جایزه بهترین فیلم ترمیم‌شده‌: «بیا و ببین» ساخته الیم کلیموف از شوروی سابق

جایزه بهترین مستند درباره سینما: «شاهزاده و دیبوک» ساخته الویرا نیویرا، پیوتر روسولوفسکی محصول لهستان/آلمان

در بخش واقعیت مجازی ونیز:

بهترین واقعیت مجازی: «بیداری آردن» ساخته یوجین وای‌کی چانگ از آمریکا

بهترین تجربه واقعیت مجازی: «اتاق نشیمن» ساخته لوری آندرسن و سین-چین هوانگ محصول آمریکا/تایوان

بهترین داستان واقعیت مجازی: «بی‌خون» ساخته جینا کیم از کره جنوبی

برندگان جوایز جنبی عبارتند از:

جایزه فیپرشی از سوی انجمن منتقدان بین‌المللی اهدا شد به:

بهترین فیلم بخش مسابقه بین‌الملل: «اکس لیبریس: کتابخانه عمومی نیویورک» ساخته فردریک وایزمن از آمریکا

بهترین فیلم اول: «آیه فراموش شده» ساخته علیرضا خاتمی محصول فرانسه/آلمان/هلند/شیلی

جایزه نشانه‌ها: «ویلا» ساخته روبر گودیگیان از فرانسه

تقدیر ویژه: «فوکس‌تروت» ساخته ساموئل موآز محصول آلمان/فرانسه/ سوییس

جایزه سینماهای اروپا: «M» به کارگردانی سارا فورستیه از فرانسه

جایزه اینترفیلم: «آیه فراموش شده» به کارگردانی علیرضا خاتمی محصول فرانسه/آلمان/هلند/شیلی

جایزه روزهای ونیز: «کاندلاریا» به کارگردانی جانی هندریکس هینستروزا از کلمبیا/آلمان/آرژانتین/کوبا