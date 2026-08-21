ایجاد تفرقه نقشه قدیمی برای از بین بردن قدرت راهبردی جبهه حق است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی در خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) به بیان شرایط سیاسی اجتماعی دوران امامت ایشان پرداخت و گفت: دشمنان تشیع برای تضعیف قدرت شیعه با جنگ نرم سعی در ایجاد اختلاف در جامعه اسلامی داشتند که با تدبیر امام حسن عسکری(ع) نقشه های آنان بی اثر می گردید.

وی ایجاد تفرقه را نقشه قدیمی و دیرینه شیاطین جن و انس برای از بین بردن قدرت راهبردی جبهه حق و توحید خواند و افزود: امروز هم همچون دوران ائمه(ع) عده ای با تندروی و برخی با کندروی و عده ای نیز با گستاخی و بی ادبی نسبت به مخالفان سعی در برهم زدن اتحاد مقدس ایرانیان دارند که باید با اطاعت از رهبری مانع تحقق نقشه های آنان بشویم.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق سی و یکم مرداد روز صنعت دفاعی را گرامی داشت و ضمن ارج نهادن به زحمات دلیرمردان ایرانی در طراحی، ساخت و بومی سازی سلاح و تجهیزات دفاعی گفت: قدرت دفاعی و سلاح های بازدارنده ای که در دو جنگ تحمیلی اخیر در پاسخ به تجاوزهای دشمن آمریکایی صهیونی به کار بردیم جهان را به حیرت واداشت.

وی نقشه راه فرماندهی کل قوا در انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح را مبتنی بر شکل گیری ایران قوی دانست و خاطرنشان کرد: توجه به متن حکم انتصاب فرماندهان نشان می دهد رهبر عزیز انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای(حفظه الله) ضمن تأکید بر آمادگی تهاجمی و بازدارندگی حداکثری بر لزوم معنویت و بصیرت نیروهای مسلح نیز تأکید کرده اند.

سخنگوی انقلاب اسلامی در منطقه مرزی ارشق هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهدای خدمت شهید رئیسی و همراهان ایشان را گرامی داشت و ضمن خداقوت به دولت جناب آقای دکتر پزشکیان از زحمات دولتمردان در سطوح مختلف تقدیر و تشکر کرده بر ضرورت حل مشکلات معیشتی مردم و کنترل قیمت ها تأکید کرد.

حجت الاسلام باقری ارومی یاد دو دانشمند بزرگ ایرانی حکیم ابوعلی سینا و زکریای رازی را گرامی داشت و ضمن تبریک روز پزشک و داروساز، وجود این دانشمندان برجسته که در سطح جهان شناخته شده هستند را نشانه قدمت تمدن و علم و دانش در مردم ایران دانست که در دوران ما نیز با ظهور چهره های علمی در علوم جدید و مختلف همچون پزشکی، هسته ای و دفاعی استمرار حرکت علمی ایرانیان را ثابت کرده اند.