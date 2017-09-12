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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۰۹

مورینیو: بدون مروان فلینی تیم ضعیف‌تری هستیم

مورینیو: بدون مروان فلینی تیم ضعیف‌تری هستیم

سرمربی منچستریونایتد از علاقه‎اش به مروان فلینی گفته و مدعی شده تیمش بدون او ضعیف‌تر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژوزه مورینیو مدعی شده احساس می‌کند بدون حضور مروان فلینی در ترکیب اصلی تیمش ضعیف‌تر خواهد بود.

سرمربی ۵۴ ساله در توضیح بیشتر در این خصوص به خبرنگاران گفت: فلینی برای من بازیکنی مهم است. خیلی مهم‌تر از چیزی که شما فکرش را می‌کنید. وقتی فلینی را در ترکیب تیمم ندارم احساس می‌کنم ضعیف‌تر هستم. فرقی نمی‌کند، یا باید درون زمین باشد یا روی نیمکت. اگر شرایطش بهتر شود من او را انتخاب می‌کنم، به این بازیکن نیاز دارم.

توضیحات دیگر سرمربی پرتغالی درباره دو بازیکن دیگر یونایتد بود. مورینیو گفت:حتی اگر اریک بیلی و فیل جونز محروم نبودند باز هم برای بازی در لیگ قهرمانان از لیندلوف و اسمالینگ استفاده می‌کردم. این‌ها در همان سطح هستند، فقط بازیکنان متفاوتی هستند. بازیکنان دیگر باید نگران باشند چون ویکتور بازیکن فوق‌العاده‌ای است. 

کد مطلب 4084787

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