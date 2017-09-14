آمادگی دانشگاه علوم پزشکی ایلام برای ارائه خدمات به زائران اربعین

علی دلپیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه فرصت چندانی به ایام اربعین باقی نمانده، تمامی بخش های دانشگاه علوم پزشکی آماده ارائه خدمات به زائران اربعین در استان ایلام و مرز مهران هستند.

وی گفت: با همکاری و مساعدت شایسته مسئولان استانی و تلاش و اهتمام همکاران، یقیناً همچون سال‌های گذشته خدماتی شایسته و درخور شأن زائرین اباعبدالله الحسین (ع) تقدیم خواهد شد بنابر این از هم اکنون با آمادگی مطلوب به استقبال اربعین حسینی و جمعیت میلیونی زائرین می‌رویم.

دلپیشه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران در ایام اربعین امسال را منوط به آمادگی کامل دانشگاه در این راستا عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام با بیان اینکه در مجموع ۲۰۰ دستگاه آمبولانس، عهده دار رسیدگی به فوریت های پزشکی زوار از ورودی استان تا مرز بین المللی هستند، ادامه داد:علاوه بر این دو دستگاه بالگرد و ۱۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس مستقر می شوند.

دلپیشه با اشاره به اینکه قریب به ۳۰۰ نفر نیروی فوریت پزشکی در منطقه حضور خواهند داشت، افزود: در بخش درمان نیز بیمارستان صحرایی و کلینیک سیار دندانپزشکی مستقر خواهد شد.