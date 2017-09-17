اعلام اسامی عکاسان راه یافته به جشنواره «بیطار»

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش عکس جشنواره فیلم و عکس «بیطار» ۱۴۷۰ اثر از ۳۲۶ عکاس از ۹۸ شهر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که هیات انتخاب از میان این آثار، ۶۵ اثر از ۵۵ عکاس را واجد شرایط حضور در بخش مسابقه حرفه‌ ای و غیرحرفه‌ ای دانست که به صورت تفکیکی، ۵۲ اثر از ۴۳ عکاس در بخش حرفه‌ ای و ۱۳ اثر از ۱۲ عکاس در بخش غیرحرفه‌ ای به این مسابقه راه پیدا کردند.

همچنین در بخش مجموعه عکس هیات انتخاب تعداد ۳ مجموعه عکس از ۳ عکاس را انتخاب کردند.

عکاسان راه‌ یافته در بخش مسابقه حرفه‌ ای تک عکس عبارتند از آرزو دهناد، مصطفی حمزه‌ ای، زهرا بهشتی‌ رو، مهران رنجبر سیستنی، سجاد رنجبر، سیدپیمان حسن تفرشی، جمشید فرجوند فردا، علیرضا معصومی، محمدعلی میرزایی، محمد رئوف شهبازی، مسعود محمدی، حمید علیزاده، سید محمد هادی موسوی، محمد قجر، مجید حجتی، فاروق قادری آذر، کیارش کرمی، حمید کاوری، نسرین توحیدی‌زاده، حسن فتاحیان، علی جعفری، محمدحسین عبداله‌زاده، سحر توکلی، علی‌اکبر شیخی، صحرا رشیدپور، سید حمزه توکلی بنیزی، حمیدرضا امیری‌ متین، سعید نیک‌پور، مهدی حیدری‌نژاد، ساسان جوادنیا، مرتضی الیاسی، حسین خائف، مظفر سرمستی، سحر شمسی‌پور، امیرحسین فدائی، مسعود خیاطی، زهرا جعفری، سیده مریم یوسفی، محمد ابراهیمی، امیر قادری، حسین شعبانی، جابر غلامی، عطا مبارکی.

همچنین عکاسان راه‌ یافته در بخش مسابقه غیرحرفه‌ ای تک عکس عبارتند از روزبه فکوری، مصطفی حمزه‌ای، امیررضا حاجتی ضیابری، محمدهادی سرگزی، بهرام راستاد، بهزاد سهرابی، ابراهیم زارع، مهدی نجارپیشه، سیدمحمد بارانی، مسعود خیاطی، مصطفی قزیان موحد، داوود ایزد پناه.

در بخش مجموعه عکس ۳ مجموعه عکس از جمشید فرجوند فردا، محمد رئوف شهبازی و امیر قادری انتخاب شدند.

نخستین جشنواره تخصصی فیلم و عکس «بیطار» با همکاری سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان سینمایی حوزه هنری و فرهنگسرای شفق از ۱۴ تا ۱۷ مهر به دبیری ناصر باکیده در تهران و همزمان در چند استان کشور برگزار می‌ شود.