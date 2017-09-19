استعفای دسته جمعی مدیران استقلال/ آبروی ۷۰ساله باشگاه یک شبه رفت!

سیدکاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اتفاقات اخیر در باشگاه استقلال و اظهار نظرهای متناقض مسئولان باشگاه گفت: به خاطر اتفاقات اخیر کاملا عصبی و خشمگین هستم. دست آقای وزیر درد نکند با این انتخابش برای هیات مدیره استقلال. آقای وزیر با کلی تاخیر هیات مدیره را انتخاب کردید، این بود منتخب شما؟ شما فردی را بعنوان عضو هیات مدیره پرافتخارترین تیم آسیا انتخاب کردید که اوضاع مالی این تیم را سر و سامان بدهد، مشکلات مالی را که حل نکرد هیچ، کار فنی را هم خراب کرد. عضو اقتصادی در کار فنی دخالت می کند و لابد قراب هم باید برود دنبال اسپانسر!

وی افزود: مدیران استقلال هیچ حریمی را رعایت نکردند. آنها نشان دادند در حد مدیریت باشگاه بزرگ استقلال نیستند. اینها دلشان برای استقلال و برند آن نسوخته. خودشان هم قبل از ورود به هیات مدیره استقلال کسی نبودند و شخصیت ورزشی نداشتند که دلشان برای شخصیت ورزشی شان بسوزد. این ها به هیات مدیره استقلال آمده اند تا از قبل آن برای خودشان برند سازی کنند. دل شان برای این تیم نسوخته و نمی سوزد.

مدیرعامل سابق آبی پوشان تصریح کرد: آقای عضو هیات مدیره که در شوی بزرگ شبانه سرمربی تیم را مقابل کاپیتان می‌گذاری، آقای محترمی که بیخ گوش مدیرعامل می‌گویی دو بازیکن بزرگ و دو کاپیتان تیم را اخراج کنید، آقایی که نیمه شب به ریش استقلال می‌خندی، از این حاشیه سازی برای این تیم چه نفعی بردی؟

اولیایی گفت: اینها مرا به خودم امیدوارم کردند. دیروز در گفتگو با خبرگزاری مهر پیش بینی این وضعیت را کردم و گفتم اینها به درد هیات مدیره نمی خورند و حتی گفتم که در هیات مدیره باید جوانگرایی شود. آقایان نگذاشتند ۲۴ ساعت از حرف من بگذرد تا صحت صحبت های من ثابت شود. آنها ثابت کردند که پیش بینی من در موردشان درست بود.

کارشناس فوتبال کشورمان تصریح کرد: البته من گناه بیشتر را متوجه آقایانی می دانم که ایشان را به این سمت انتصاب کردند. آنها باید الان پاسخگوی انتخاب شان باشند. باید به مردم و به هواداران پاسخ بدهند. من به جای آنها شرمنده مردم هستم. زمانی بود که امثال آقامحمدی، ایروانی و میرولد اعضای هیات مدیره استقلال بودند که دو تن از آنها الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. شان آن هیات مدیره بالا بود که تیم قهرمان آسیا شد. شان این هیات مدیره هم اینقدر پایین است که تیم ته جدول لیگ برتر دست و پا بزند و روز به روز هم بیشتر در این باتلاقی که گیر کرده پایین برود.

اولیایی اظهار داشت: به وزیر می گویم منتخبین شما وجاهت اجتماعی شان را از دست دادند و تمام شد. یک وجاهت قانونی مانده که شما باید به آن رسیدگی کنید و مطمئن باشید در صورتی که به آن رسیدگی نکنید، خودتان زیر سئوال رفته و باید پاسخگو باشید. پیشنهاد من به اعضای هیات مدیره استقلال استعفای دسته جمعی است. اما اگر آنها این شجاعت را ندارند، وزیر باید شخصا ورود کند و این قضیه را جمع کند تا بیش از این توهین به شعور مردم و افکار عمومی نشود. توصیه من به وزیر کما فی‌السابق تشکیل یک مجمع از خبرگان و نخبگان باشگاه استقلال است تا اداره این باشگاه به وسیله این مجمع و هیات مدیره‌ای که منتخب مجمع باشد صورت بگیرد. حتی رییس جمهور محترم هم این موضوع را به وزیر ابلاغ کرده و حداقل کار آقای سلطانی فر فرمانبری از ابلاغ رییس جمهور محترم است.

وی در خاتمه بیان داشت: دیشب استقلال یک ضربه تاریخی خورد و حاشیه سازان برنده شدند. من به نوبه خودم از عموم هواداران استقلال بابت این وضعیتی که پیش آمده عذر خواهی می‌کنم.