روند بکارگیری نیروهای بومی در صنایع نفت و گاز ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه الماسی صبح سه‌شنبه در نشست هم اندیشی اشتغال نیروهای بومی در پروژه های پارس جنوبی اظهار داشت: اشتغال به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مردم مطرح است و باید در این راستا حرکت شود.

وی با اشاره به ساماندهی روند بکارگیری نیروهای بومی در تاسیسات و صنایع نفت و گاز تصریح کرد: تلاش سازمان منطقه ویژه پارس و ما ارتقای شرایط اشتغال نیروهای بومی در پروژه‌های پارس جنوبی است.

نماینده مردم شهرستان‌های عسلویه، کنگان، جم و دیر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خوشبختانه برای اولین بار در دو دهه گذشته در این خصوص به یک پایه مشخص رسیده‌ایم.

الماسی تصریح کرد: البته باید تلاش کنیم که سهم مردم منطقه در بستر قانونی و منطقی آن روز به روز بهتر و بیشتر شود.

بهبود اشتغال بومی‌ها در پارس جنوبی

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس نیز در این نشست اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور بهبود وضعیت اشتغال نیروهای بومی استان بوشهر در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی صورت گرفته است.

مهدی یوسفی از توانمندسازی جوانان استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: درصد سهم نیروهای بومی پارس جنوبی نسبت به سال‌های قبل بهبود یافته است و در بسیاری از پروژه‌های سهم بالایی برای استان در نظر گرفته شده است.