به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده پنجشنبه‌شب در نشست شورای برنامه‌ریزی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از طرح‌ها و پروژه‌های بسیار مهم برای استان بوشهر احداث راه‌آهن است که از مطالبات مهم و همیشگی مردم استان هم محسوب می‌شود.

وی خواستار تأمین اعتبارات مورد نیاز این پروژه شد و بیان کرد: از ۱۴ سال پیش عملیات احداث راه آهن بوشهر- شیراز - عسلویه آغاز شده که خاطر بودجه پایینی که اختصاص یافته پیشرفت کمی دارد.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه سالانه ۱.۵ درصد از بودجه مورد نیاز به پروژه راه آهن بوشهر- شیراز - عسلویه اختصاص یافته است، ادامه داد: راه آهن بوشهر- شیراز - عسلویه ۲۰ درصد پیشرفت دارد و با این وضعیت تزریق بودجه این پروژه تا ۶۰ سال آینده هم تکمیل نمی‌شود.

وی با اشاره به نقش مهم استان بوشهر در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری عظیمی در پارس جنوبی صورت گرفته و حداقل منافع این پروژه‌ها باید کمک به اشتغال استان بوشهر باشد ولی تاکنون محقق نشده است.

محمدی‌زاده با اشاره به تأمین نیروهای تأسیسات صنایع مستقر در استان به صورت پروازی، تصریح کرد: ۳۰ درصد از نیروهای شاغل در پارس جنوبی از نیروهای بومی استان تأمین می‌شود و مصوبه ۵۰ درصدی اشتغال نیروهای بومی دولت کنار گذاشته شده است.

وی از تأمین گاز و زمین رایگان برای پتروشیمی‌ها خبر داد و با اشاره به سود کلان آنها در این منطقه افزود: اگر سه درصد این میزان سود خالص را به مسائل اجتماعی مناطق پیرامونی خود اختصاص دهند بسیاری از مشکلات استان برطرف می‌شود.

استاندار بوشهر با انتقاد از اینکه پتروشیمی‌های مستقر در عسلویه جواب مسئولان استان بوشهر را نمی‌دهند ادامه داد: روش ارتباط مدیریت این استان با منطقه پارس جنوبی روش تکدی گری است.

وی، آب را یکی از مهمترین مسائل و مشکلات استان بوشهر دانست و افزود: تکمیل سدهای استان و توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها می‌تواند تا حدودی مشکلات آب استان را کاهش داده و زمینه تأمین آب پایدار را فراهم سازد.