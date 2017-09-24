خبرگزاری مهر، گروه سیاست: آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی در تابستان ۹۶ ، ۹ شهریور ماه برگزار شد و نمایندگان تا امروز، دوم مهر ماه به تعطیلات تابستانه رفتند. در این شرایط تعدادی از نمایندگان نیز از فرصت تعطیلات تابستانه استفاده کرده و گروه های دوستی پارلمانی را فعال کردند.

بر این اساس محمدجواد جمالی نوبندگانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و جلال محمود زاده نماینده مردم مهاباد در مراسم افتتاحیه مجمع جهانی پارلمانی پیرامون موضوع توسعه پایدار در کشور اندونزی حضور یافتند. در این سفر نمایندگان مجلس با رئیس مجلس اندونزی و نائب رئیس مجلس اندونزی، هیات پارلمانی پاکستان، هیات پارلمانی الجزیره، بولیوی، زیمباوه، اوگاندا، لبنان و اردن دیدار و گفتگو داشته اند.

سیده فاطمه ذوالقدر و هاجر چنارانی نیز که در قالب هیات پارلمانی ایران برای حضور در نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی بین المجالس آسیایی به کشور بوتان سفر کردند از پارلمان این کشور بازدید نمودند.

علاوه بر این جمعی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شامل «محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون، حسین نیاز آذری نماینده بابل، حمید بنایی نماینده گناباد، حسن خسته بند نماینده بندرانزلی، محمدرضا ملکشاهی نماینده خرم آباد و محمد دامادی نماینده ساری» که به کشور عراق سفر کرده اند از پروژه ساخت و تکمیل صحن حضرت فاطمه(س) در حرم مطهر امیرالمومنین(ع) بازدید کردند، که در این بازدید کارشناسان پروژه، گزارشی از عملکرد و نحوه اجرای آن به اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه دادند.

در این میان برجسته ترین سفر، ماموریت اروپایی اعضای کمیسیون فرهنگی بود. بر این اساس علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه جمشید جعفر پور رئیس کمیسیون فرهنگی و چند نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی شامل «محمدعلی وکیلی، طیبه سیاووشی و احمد مازنی» در جریان سفر به فرانسه از مقر سازمان یونسکو در پاریس و موزه لوور بازدید کردند.

نمایندگان ایران در این سفر با رئیس مجلس ملی فرانسه دیدار کردند.

همچنین این هیئت در جریان تور اروپاگردی خود پیش از فرانسه، از پرتغال بازدید کرده و در اولین روز حضور در شهر لیسبون از مسجد جامع بازدید و با هیات امنا و امام جماعت مسجد دیدار و در نماز جماعت مغرب شرکت کردند و در پایان دفتر یادبود مسجد را امضا نمودند.

در جریان این سفر هیات پارلمانی ایران با وزیر فرهنگ و رئیس کمیسیون فرهنگی کشور پرتغال هم دیدار و گفت و گو کردند.

اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و زیمباوه شامل «هدایت الله خادمی نماینده ایذه ، مصطفی کواکبیان نماینده تهران ، عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل و احد آزادی خواه نماینده ملایر » نیز سفری به این کشور داشته و با مقامات سیاسی این کشور دیدار کردند. بر این اساس این گروه دوستی در مدت سفر خود با قائم مقام وزارت خارجه زیمباوه، نائب رئیس مجلس سنای این کشور و رئیس مجلس زیمباوه دیدار و گفتگو کردند.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم از تورهای خارج گردی نمایندگان مجلس جا نماندند و هیئتی از این کمیسیون شامل «محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان، احمد انارکی نماینده رفسنجان، معصومه آقا پور علیشاهی نماینده شبستر و زهرا سعیدی نماینده مبارکه» که به کشور عراق سفر کرده بودند نیز از فاز یک پروژه طرح توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) بازدید کردند، که در این بازدید کارشناسان پروژه طرح توسعه حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) گزارشی از عملکرد و نحوه اجرای این پروژه به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه دادند.

اعضای کمیسیون اقتصاد علاوه بر این از پروژه ساخت و تکمیل صحن حرم مطهر امام علی (علیه السلام) در نجف بازدید کردند که در این بازدید کارشناسان پروژه، گزارشی از عملکرد و نحوه اجرای این پروژه به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه دادند.

امروزه دیپلماسی پارلمانی از جایگاه ویژه ای در رایزنی های دیپلماتیک و دنبال کردن منافع ملی کشورها در عرصه بین الملل برخوردار است و تشکیل گروه های دوستی پارلمانی سنت حسنه ای در تمامی مجالس است. اما با توجه به هزینه بر بودن سفرهای خارجی نمایندگان به ویژه سفر های اروپایی زیبنده است نمایندگانی که برای ماموریت به کشور های مختلف سفر کرده اند گزارشی از دستاورد های سفر خود به مردم ارائه دهند تا شبهات درخصوص تفریحی بودن و عدم کارآیی این قبیل سفرها مرتفع گردد.