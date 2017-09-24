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۲ مهر ۱۳۹۶، ۷:۵۲

مدیر صنایع کشاورزی بوشهر:

صنایع تبدیلی کشاورزی استان بوشهر تسهیلات دریافت می‌کنند

صنایع تبدیلی کشاورزی استان بوشهر تسهیلات دریافت می‌کنند

بوشهر - مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: صنایع تبدیلی کشاورزی استان بوشهر تسهیلات بانکی در بخش‌های مختلف دریافت می‌کنند.

مصطفی قلی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توسعه صنایع تولیدی و تبدیلی بخش کشاورزی استان بوشهر تلاش‌های خوبی صورت گرفته و تلاش داریم تا مشکلات این بخش رفع شود.

وی از پرداخت تسهیلات به صنایع تبدیلی کشاورزی در سطح استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: تسهیلات مناسبی به این صنایع ارائه می‌شود که برای دریافت آن باید در سامانه بهین‌یاب ثبت‌نام کنند.

قلی‌پور از ارائه تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش خبر داد و افزود: به منظور تکمیل طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و بازسازی ونوسازی واحدهای تولیدی نیز تسهیلات لازم ارائه می‌شود.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به محدودیت زمانی و امکان بسته شدن سامانه بهین‌یاب و همچنین محدود بودن منابع اعتباری، تاکید کرد: متقاضیان در سریع‌ترین زمان نسبت به ثبت اطلاعات مورد نظر اقدام کنند.

وی ادامه داد: متقاضیان دریافت تسهیلات پس از ثبت‌نام، اطلاعات خود را برای طرح کمیسیون تسهیلات بانکی رونق تولید به مدیریت صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی اعلام کنند.

قلی‌پور تصریح کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه کشاورزی است و توسعه صنایع مرتبط با بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است که همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت.

کد مطلب 4095935

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