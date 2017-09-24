آیین تجلیل از رضا برجی در هفته دفاع مقدس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد تیمورپور رییس فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی گفت: آیین تجلیل از رضا برجی با عنوان «راوی عشق» به پاس ۳۵ سال تلاش در عرصه عکاسی، سینمای مستند دفاع مقدس و جبهه مقاومت به همراه رونمایی از مستند «عکاس صلح» سه شنبه ۴ مهر در این فرهنگسرا برگزار می شود.

تیمورپور افزود: رضا برجی از جمله عکاسان و فعالان رسانه ای عرصه دفاع مقدس، جنگ ها و بحران های جهانی است که در طول هشت سال جنگ تحمیلی و جنگ های بین المللی مختلف صدای شاتر دوربینش قطع نشده و این همت بلند او را رکوردار حضور در عرصه های مختلف جنگی کرده است.

رییس فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی اظهار کرد: ویژگی‌های منحصر به فرد این عکاس، فعال رسانه‌ای، جانباز دفاع مقدس و ۳۵ سال تلاش او در عرصه عکاسی و سینمای مستند دفاع مقدس و جبهه مقاومت شایسته نکوداشت و تجلیل بود که در طول سال های گذشته این اتفاق صورت نگرفته بود.

وی ادامه داد: بر همین اساس به مناسبت هفته دفاع مقدس تصمیم گرفتیم که مراسمی برای تجلیل از این هنرمند ارجمند برگزار کنیم که این آیین نکوداشت و تجلیل سه شنبه ۴ مهر ساعت ۱۶:۳۰ در فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی برگزار می شود.

تیمورپور گفت: این مراسم با حضور مدیران فرهنگی و هنرمندان و فعالان رسانه ای عرصه دفاع مقدس از جمله محسن مومنی رییس حوزه هنری، محمدرضا جعفری جلوه مدیر شبکه ۲، سید سلیم غفوری مدیر شبکه مستند و محمدرضا نقدی معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار می شود.

وی در پایان بیان کرد: همزمان با این مراسم از مستند «عکاس صلح» به کارگردانی سید احمد معصومی‌نژاد و به تهیه کنندگی فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی رونمایی می شود.

علاقه مندان برای حضور در این مراسم که برای عموم آزاد است می توانند به فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی واقع در خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا مراجعه کنند.