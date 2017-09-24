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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

آیین تجلیل از رضا برجی در هفته دفاع مقدس برگزار می شود

آیین تجلیل از رضا برجی در هفته دفاع مقدس برگزار می شود

آیین تجلیل از رضا برجی به پاس ۳۵ سال تلاش در عرصه عکاسی، سینمای مستند دفاع مقدس و جبهه مقاومت در فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد تیمورپور رییس فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی گفت: آیین تجلیل از رضا برجی با عنوان «راوی عشق» به پاس ۳۵ سال تلاش در عرصه عکاسی، سینمای مستند دفاع مقدس و جبهه مقاومت به همراه رونمایی از مستند «عکاس صلح» سه شنبه ۴ مهر در این فرهنگسرا برگزار می شود.  

تیمورپور افزود: رضا برجی از جمله عکاسان و فعالان رسانه ای عرصه دفاع مقدس، جنگ ها و بحران های جهانی است که در طول هشت سال جنگ تحمیلی و جنگ های بین المللی مختلف صدای شاتر دوربینش قطع نشده و این همت بلند او را رکوردار حضور در عرصه های مختلف جنگی کرده است.

رییس فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی اظهار کرد: ویژگی‌های منحصر به فرد این عکاس، فعال رسانه‌ای، جانباز دفاع مقدس و ۳۵ سال تلاش او در عرصه عکاسی و سینمای مستند دفاع مقدس و جبهه مقاومت شایسته نکوداشت و تجلیل بود که در طول سال های گذشته این اتفاق صورت نگرفته بود.

وی ادامه داد: بر همین اساس به مناسبت هفته دفاع مقدس تصمیم گرفتیم که مراسمی برای تجلیل از این هنرمند ارجمند برگزار کنیم که این آیین نکوداشت و تجلیل سه شنبه ۴ مهر ساعت ۱۶:۳۰ در فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی برگزار می شود.

تیمورپور گفت: این مراسم با حضور مدیران فرهنگی و هنرمندان و فعالان رسانه ای عرصه دفاع مقدس از جمله محسن مومنی رییس حوزه هنری، محمدرضا جعفری جلوه مدیر شبکه ۲، سید سلیم غفوری مدیر شبکه مستند و محمدرضا نقدی معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار می شود.

وی در پایان بیان کرد: همزمان با این مراسم از مستند «عکاس صلح» به کارگردانی سید احمد معصومی‌نژاد و به تهیه کنندگی فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی رونمایی می شود.

علاقه مندان برای حضور در این مراسم که برای عموم آزاد است می توانند به فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی واقع در خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا مراجعه کنند.

کد مطلب 4096150
زهرا منصوری

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