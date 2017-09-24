بسته آموزشی دانشگاه حسینی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، مرتضی فاضلی گفت: به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، حضرت امام حسین(علیه السلام) و ثبت نام ورودی جدیدهای دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان بسته آموزش مجازی تحت عنوان «دانشگاه حسینی» ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور ارائه کرد.

وی درخصوص اهداف این بسته آموزشی گفت: از آنجا که نسل چهارم انقلاب که جوانان و به ویژه دانشجویان امروز دانشگاه‌های کشور را شامل می‌شوند همچون نسل‌های پیشین عاشق و شیفته اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه امام حسین(علیه السلام) هستند و این محبت و ارادت نسل به نسل و سینه به سینه تا به امروز منتقل شده است لذا در کنار این شور حسینی، شناخت و درک عظمت حادثه عاشورا و نقش نهضت امام حسین(ع) در تحولات امروز جهان اسلام ضروری است و تأثیر به سزایی در ارتقای بینش سیاسی و کسب منظومه فکری و چارچوب اعتقادی و معرفتی آنان خواهد داشت.

مدیرکل آموزش‌های فرهنگی سیاسی نهاد در خصوص منابع مورد مطالعه جهت حضور در این بسته آموزشی گفت: سه درس «گفتارهایی پیرامون عاشورا»، «نگاهی نو به نهضت حسینی»، و «واجبِ فراموش‌شده» (آشنایی با فریضه امر به معروف و نهی از منکر) با هدف آموزش مخاطب دانشگاهی در راستای تعمیق و ارتقای معارف عاشورایی متناسب با نیازهای روز جامعه تولید و ارائه شده است.

وی با بیان اینکه در درس گفتارهایی پیرامون عاشورا آیت الله مصباح یزدی به بیان موضوعاتی همچون زمینه های تحریفات عاشورا، هدف از قیام امام حسین و امر به معروف و نهی از منکر پرداخته گفت: آشنایی با این مباحث می‌تواند به درک عظمت و فلسفه قیام امام حسین(علیه السلام) علیه جریان سلطه ظلم و فساد کمک بسزایی کند.

فاضلی اضافه کرد: درس واجب فراموش شده اختصاص به تبیین فلسفه و شیوه‌های امر به معروف و نهی از منکر دارد که بنا به تصریح سالار شهیدان احیای این فریضه از اهداف اصلی قیام آن حضرت بوده است.

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان یک وبسایت آموزش مجازی است که خدمات رایگان آموزشی را به صورت شبانه روزی و از طریق اینترنت ارائه می‌دهد و تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار دانشجو و استاد دانشگاه در این سامانه عضو شده اند.

دانشجویان جهت اطلاع بیشتر از این بسته آموزشی می‌توانند به وب سایت آموزش مجازی دانشگاهیان به نشانی http://ec.nahad.ir مراجعه کنند.