به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، هادی شهبازی، رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان، از آغاز دوره آموزشی «در مسیر حسین» همزمان با فرارسیدن ماه محرم‌الحرام خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت بازخوانی معارف عاشورا در پرتو اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: ماه محرم فرصتی برای بازگشت به سرچشمه‌های معرفت، بصیرت و مقاومت است. از همین رو، مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دوره آموزشی "در مسیر حسین" را با محوریت اندیشه‌ها و تحلیل‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره نهضت عاشورا و قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) طراحی و تولید کرده است.»

شهبازی افزود: «این دوره بر پایه سه اثر ارزشمند "همرزمان حسین"، "جاذبه حسینی" و "آفتاب در مصاف" تدوین شده و تلاش می‌کند تصویری جامع از نگاه رهبر شهید انقلاب به فلسفه قیام عاشورا، فرهنگ مقاومت، بصیرت و مسئولیت اجتماعی ارائه دهد.»

رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان با تأکید بر اینکه عاشورا صرفاً یک رخداد تاریخی نیست، خاطرنشان کرد: «شناخت صحیح نهضت امام حسین(ع) زمانی ارزشمند خواهد بود که به فهم درست مسائل امروز و کنش مسئولانه در عرصه‌های فردی و اجتماعی منجر شود. عاشورا در اندیشه رهبر شهید انقلاب، یک مکتب زنده و الهام‌بخش برای مقابله با ظلم، تحریف و انفعال است و می‌تواند راهنمای نسل امروز در مواجهه با چالش‌های گوناگون باشد.»

وی رسالت مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان را فراهم‌سازی بستر یادگیری مؤثر و مسئله‌محور دانست و گفت: «بر این باوریم که اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب، به‌ویژه در حوزه تبیین فرهنگ عاشورا و مقاومت، ظرفیت بزرگی برای تربیت نسل آگاه، مسئولیت‌پذیر و کنشگر دارد. از این رو تلاش کرده‌ایم محتوای این دوره علاوه بر جنبه‌های معرفتی، ناظر به نیازها و مسائل واقعی جامعه نیز باشد.»

شهبازی درباره ساختار این دوره توضیح داد: دوره "در مسیر حسین" در قالب ۵ درس و حدود ۳۰ جلسه آموزشی ارائه می‌شود. مخاطبان در این دوره با مفاهیمی همچون بصیرت، جهاد، دشمن‌شناسی، شهادت‌طلبی، امر به معروف و نقش فرهنگ عاشورا در شکل‌گیری تمدن اسلامی آشنا خواهند شد.

وی در پایان از عموم علاقه‌مندان به معارف اهل‌بیت(ع)، به‌ویژه دانشجویان، طلاب، پژوهشگران و فعالان فرهنگی دعوت کرد تا در این دوره شرکت کنند و ابراز امیدواری کرد این مسیر آموزشی بتواند زمینه تعمیق شناخت از قیام امام حسین(ع) و تقویت فرهنگ مقاومت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در میان مخاطبان فراهم آورد.