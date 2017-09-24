بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، سیدمحمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری این مطلب را در مراسم رونمایی از کتاب باغ ایرانی که پنجشنبه ۳۰ شهریور در کاخموزه گلستان برگزار شد، مطرح کرد و گفت: وقتیکه موضوع باغ ایرانی مطرح شد به نظرم منشا آثار خوبی بود زیرا تا قبل از آن هیچ تصوری برای باغ ایرانی وجود نداشت و بیشتر فکر میکردند ناسیونالیسم و نوعی خودبزرگبینی پشت قضیه است ولی طرح موضوع برگزاری نمایشگاه و همایش تبعاتی داشت.
بهشتی افزود: دانشگاه شهید بهشتی از همان زمان به بعد سرفصلی را بهعنوان باغ ایرانی گذاشته و استادانی متخصص در این زمینه هنوز هستند که این درس را تدریس میکنند یا در موقعیتهای دیگر در خانه هنرمندان چند جلسه در مورد باغ ایرانی برگزار شد.
محقق شدن ۲۰ درصد رویاها
فریار جواهریان کارشناس حوزه معماری و پژوهشگر دیگر سخنران این نشست با اشاره به اینکه اگر ۲۰ درصد رویاهای ما معماران محقق شود کافی است گفت: حال بعد از گذشت ۱۳سال که کتاب "باغ ایرانی" به چاپ رسیده است نمیدانم که چه اندازه از رویای ما برآورده شده است.
او با اشاره به اینکه مقالات این کتاب تازه است و هیچ یک کهنه نشدهاند تصریح کرد: با توجه بهسختی کار چاپ کتاب در ایران هر ۴۳ نویسنده کتاب مدیون پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری و مهندس بهشتی هستند.
این پژوهشگر با اشاره به تاریخچه کتاب باغ ایرانی تصریح کرد: «تمام افراد برای انجام این کار باجان و دل کار کردند زیرا که بعدازاین مدت سروسامان دادن کارها بسیار سخت بود ولی نهایتاً به ثمر نشست.»
تعریف پروژهای با عنوان باغ ایرانی
سیداحمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران نیز در سخنانی گفت: در سال ۵۶ پس از افتتاح موزه هنرهای معاصر پروژهای با عنوان باغ ایرانی تعریف شد که مسکوت ماند و در سالهای ۸۱ و ۸۲ از سوی جواهریان با ریاست وقت موزه هنرهای معاصر مطرح شد و مقرر شد که نمایشگاه برگزار و مقالات علمی و پژوهشی در آن قرار گیرد.
او افزود: در این راستا کار مشترکی بین میراثفرهنگی و هنرهای معاصر با برنامههای پژوهشی و برگزاری نمایشگاه با همکاری تمام افرادی که اسامیشان در کتاب هست به اجرا درآمد که دبیر علمی همایش نیز بر عهده دکتر میرفندرسنکی بود.
محیط طباطبایی گفت: بعد از تلاش یکساله این هیئت و جمعآوری مقالات قرار شد این کتاب در سال ۸۳ به چاپ برسد که متأسفانه به سرانجام نرسید و درنهایت امسال به همت پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری همزمان با برگزاری نمایشگاه گلگشت که رابطه گلگشت و باغ ایرانی را به نمایش میگذارد به چاپ رسید.
نمایشگاه «گلگشت ایرانی» با همکاری معاونت میراثفرهنگی، ادارهکل موزهها، پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و ایکوم هفته گذشته در کاخموزه گلستان گشایش یافت و تا ۲۶ آبان ۹۶ دایر است.
کتاب باغ ایرانی دربرگیرنده مقالات نخستین همایش بینالمللی آن در ۴۰۰ صفحه و به کوشش فریار جواهریان و فاطمه حیدری از سوی انتشارات پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری منتشرشده .
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