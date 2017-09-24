گفتگو و پرسشگری دانشجویان مطالبه وزارت علوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزارت علوم، سید ضیاء هاشمی در نشستی با نمایندگان تشکل ها و دانشجویان فعال فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های سراسر کشور که به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برگزار شد، برضرورت حفظ منزلت دانشجویان و دانشگاهیان تاکید کرد.

وی در این نشست با بیان اینکه «گفتگو و پرسشگری دانشجویان مطالبه وزارت علوم نیز هست»، اظهار داشت: مشارکت دانشجویان در نقد عملکرد مسئولان و همچنین ارائه راه حل های عملی در جهت رفع مشکلات کشور به خصوص حل آسیب های اجتماعی یک ضرورت است و بسیار منطقی به نظر می رسد.

سرپرست وزارت علوم برخوردهای امنیتی و انضباطی با رویکرد سیاسی و اجتماعی با دانشجویان را امری نادرست توصیف و تصریح کرد: فضای دانشگاه ها نباید امنیتی شود. البته در همه جوامع، نهادهای نظارتی فعالیت می کنند ولی این نظارت ها باید عادلانه بوده و بر اساس سلیقه های سیاسی صورت نگیرد.

هاشمی در ادامه با بیان اینکه شعار ما «آموزش کیفیت محور، پژوهش مسئله محور و دانشگاه گفتگو محور» است، گفت: دانشگاه، کانون تحول و پیشران توسعه و پیشرفت کشور است و اگر کم انگیزگی و افت فعالیت های علمی در میان دانشجویان و دانشگاهیان مشاهده شود، حتما باید چاره اندیشی کرد.

وی بر ضرورت حفظ کرامت و حقوق شهروندی دانشجویان تاکید کرد وگفت : در این خصوص منشوری تهیه و تنظیم شده که طبق مفاد این منشور دانشجویان می توانند از حقوق شهروندی خود آگاه شوند و این حقوق را مطالبه کنند.

هاشمی در خصوص همکاری با نهادهای قضایی و امنیتی گفت: ما نمی توانیم مسائل مان را به تنهایی حل کنیم بلکه با تعامل سازنده مشکلات حل می شودو بالاخره نهادهایی متولی نظم و امنیت درجامعه و کشور هستند و ما در حوزه قضایی و امنیتی باید با این نهادها در چارچوب قانون تعامل داشته باشیم.

وی همچنین در خصوص مسئله بورسیه ها گفت : برنامه ما در وزارت علوم، پی گیری مسئله بورسیه ها است و تلاش می کنیم تا حد امکان اگر حقی ضایع شده باشد، آن را جبران کنیم. البته مبنای کار ما ضوابط و قوانین است و مقرر شده کمیته ای در این خصوص گزارش مبسوطی تهیه کند.

سرپرست وزارت علوم با استقبال از برگزاری مستمر نشست با تشکل های دانشجویی گفت : این گفت وگوها و این پیشنهادها، مشارکت فعالانه، خلاقانه و کارشناسانه شما دانشجویان عزیز به ما امیدواری می دهد و به نوعی نیاز و مطالبه ما نیز محسوب می شود.