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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۵۸

با صدور پیامی؛

مجلس خبرگان رهبری درگذشت همسر آیت‌الله شاه‌آبادی را تسلیت گفت

مجلس خبرگان رهبری درگذشت همسر آیت‌الله شاه‌آبادی را تسلیت گفت

مجلس خبرگان رهبری با صدور پیامی، درگذشت همسر آیت‌الله شاه‌آبادی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارتحال همسر آیت‌الله شاه آبادی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، دبیرخانه این مجلس پیام تسلیتی صادر کرد. 

در این پیام آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

حضرت آیت الله جناب آقای حاج شیخ نصرالله شاه آبادی دامت برکاته 

عضو  محترم مجلس خبرگان رهبری 

با نهایت تأسف و تأثر، ارتحال همسر مکرمه، مؤمنه و پرهیزگار حضرتعالی را تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند رحمان برای آن مرحومه مغفوره، رحمت واسعه الهی و برای حضرتعالی و فرزندان محترم صبر و اجر جزیل، مسئلت می نماییم.

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری»
 

کد مطلب 4096816

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