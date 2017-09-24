به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارتحال همسر آیت‌الله شاه آبادی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، دبیرخانه این مجلس پیام تسلیتی صادر کرد.

در این پیام آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

حضرت آیت الله جناب آقای حاج شیخ نصرالله شاه آبادی دامت برکاته

عضو محترم مجلس خبرگان رهبری

با نهایت تأسف و تأثر، ارتحال همسر مکرمه، مؤمنه و پرهیزگار حضرتعالی را تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند رحمان برای آن مرحومه مغفوره، رحمت واسعه الهی و برای حضرتعالی و فرزندان محترم صبر و اجر جزیل، مسئلت می نماییم.

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری»

