«کتاب پارک» در تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز «کتاب پارک» با هدف آموزش، تربیت و خرید آسان تر والدین برای کودکان در بوستان هروی تهران تاسیس شد.

در این مرکز فروش کتاب که برای کودکان و نوجوانان طراحی شده است، فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی متنوعی ویژه کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده و بخش‌های متنوعی برای خرید کتاب، اسباب بازی و لوازم التحریر مناسب این گروه سنی طراحی شده است. این کتاب پارک از ۶ بخش و با محوریت کتاب تشکیل شده است. بخش‌های دیگر نیز با عناوین بخش گل و گیاه، بخش بازی و سرگرمی، بخش لوازم التحریر، بخش هدایا و صنایع دستی و بخش مد و لباس در کنار بخش کتاب، فعالیت خود را دنبال می‌کنند. یکی از ویژگی‌های این مجموعه، خدمات محور بودن آن است. بدین معنی که در کنار فروش کالا، خدمات زیادی از جمله کلاس‌های آموزشی و کارگاه‌های مختلف برگزار می‌شود.

در حقیقت، هر بخش براساس عنوان خود، کلاس‌ها و کارگاه‌هایی برگزار می‌کند که در کنار سرگرمی، به آموزش و فعالیت فرهنگی نیز می‌پردازد. برای مثال در بخش گل و گیاه، آموزش حفاظت از محیط زیست و خواندن کتاب‌های سبز داده می‌شود و بچه‌ها در کاشتن گل و گیاه و حفاظت از آن تا بزرگ شدن شرکت دارند. یا در بخش بازی و سرگرمی، کارگاه‌های مادر و کودک برگزار شده و بازی‌های مخصوص مادر و کودک زیر نظر مربی انجام می‌شود. هم چنین در بخش کتاب، کارگاه‌های قصه خوانی، داستان‌گویی، نقد و بررسی کتاب، رونمایی کتاب و ... برگزار می‌گردد. کارگاه‌های کیف دوزی، دوختن با سوزن، شماره دوزی و... و. از دیگر کارگاه‌هایی است که در بخش مد و لباس برگزار می‌گردد.

یکی از نکات تمایز این مجموعه با دیگر فروشگاه‌ها، انتخاب کتاب‌های مناسب برای هر گروه سنی از میان کتاب‌های فراوان موجود در بازار است. این موضوع باعث می‌شود تا والدین از سردرگمی نجات پیدا کرده و آسان تر بتوانند کتاب تهیه کنند. این کار توسط یک تیم پژوهشی انجام شده است.

حامد سلیمانی، مدیر و طراح ایده ی اولیه این مرکز است که پس از یک سال کار پژوهشی، یک ماه پیش این مرکز را در میدان هروی، ضلع جنوب غربی پارک هروی افتتاح کرده است.

علاقه مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر از این مجموعه، به کانال تلگرامی و اینستاگرام آن به آدرس @ketabpark مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ۲۶۹۱۱۱۰۹ تماس بگیرند.