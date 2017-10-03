مشارکت ۲ هزار و ۵۰۰ دانش آموز خراسان جنوبی در طرح نماد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی، عباس لامعی در حاشیه اولین نشست تخصصی عوامل اجرایی ومدرسین طرح نماد استان، اظهار کرد: با توجه به قرار داشتن مدرسه در رشد و پرورش شخصیت کودکان، ارتقاء آگاهی بخشی در این نوع پیشگیری در سه حیطه خانواده، مدرسه و گروه همسالان حائز اهمیت است چراکه بعد از ورود در این ۳ حوزه است که کودک به عنوان یک شهروند آماده ورود به جامعه می‌شود.

وی با اشاره به همکاری ۹ نهاد در این طرح، ادامه داد: هدف این ۹ نهاد، توجه سازمان یافته به سرنوشت کودکان و نوجوانان میهن اسلامی است که توانستند به یک توافق جامع برای مشارکت در طرح و استقرار نظام جامع مراقبت از دانش آموزان (نماد) دست یابند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی هدف کلی این طرح را توانمندسازی دانش آموزان و مقابله با آسیب‌های اجتماعی از طریق مداخله به موقع و موثر با استفاده از رویکرد پیشگیری رشدمدار دانست و تصریح کرد: گسترش آموزش‌های ریشه‌ای در زمینه «پیشگیری از رفتارهای پرخطر، آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری»، ایجاد نظام شناسایی دانش آموزان آسیب‌پذیر با چک‌لیست‌های منظم و علمی، طراحی و توسعه مداخله‌های موثر و توانمند سازی دانش آموزان از دیگر اهداف این طرح است.

لامعی با بیان این که در طرح «نماد» ۲۰ مهارت در زمینه‌های اجتماعی، تربیت فرزند سالم و خودکنترلی به مربیان آموزش داده می‌شود، افزود: روش به کار گرفته شده در این دوره مبتنی بر «پیشگیری رشدمدار» است و در این نوع پیشگیری تلاش می شود با مداخله سریع و زودرس وقتی کودکی قصد بروز رفتار بزهکارانه از خود را دارد از مزمن شدن آن و احتمال بزهکاری در آینده جلوگیری شود.

دبیر شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی اضافه کرد: برنامه «نماد» به دلیل ظرفیت ائتلافی و چند سازمانی می‌تواند از جمله برنامه‌های اثربخش برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باشد.

وی یادآور شد: آموزش و پرورش خراسان جنوبی در اجرای سند تحول در ذیل شاخص مدرسه سالم توجه ویژه‌ای به آسیب‌های اجتماعی و رفتار پرخطر دانش‌آموزان دارد.