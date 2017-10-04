باید سازمان میراث فرهنگی را به سمت ایجاد درآمد پایدار سوق دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی و تبادل نظر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان تشکل های گردشگری در خصوص حمایت از طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه عصر روز یازدهم مهرماه در هتل باباطاهر تهران برگزار شد.

هادی قره سید رومیانی معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی در این برنامه گفت: ما باید به این فکر بکنیم که آینده گردشگری و سازمان میراث فرهنگی را به چه سمتی پیش ببریم تا بتوانیم درآمد پایدار ایجاد کنیم. ما در گردشگری با ۳۲ آئین نامه متفاوت مواجه ایم و مشکل بخش خصوصی با این سازمان آنجاست که با عدم شفافیت تقنینی مواجه هستند. اگر این موضوع اصلاح شود دیگر بدنبال آن نخواهیم بود که گردشگری، وزارتخانه شود و یا سازمان.

وی گفت: سازمان میراث فرهنگی را به عنوان سازمان سلبی و ممنوعیت و محدود می شناختند اما با سیاستگذاری ها، باید این سازمان به عنوان سازمان حمایت کننده و تسهیل امور برای بخش خصوصی تبدیل شود. حتی تالار گفتگوی بخش خصوصی را نیز تشکیل دادیم تا بتوان برای دغدغه های بخش خصوصی راهکار پیدا کرد.

رومیانی بیان کرد: ای کاش سیاست های کلی گردشگری را تدوین می کردند و ابلاغ می شد. باید به این فکر کنیم که آیا دغدغه وزارتخانه گردشگری حل کننده معضلات بخش خصوصی است یا نه. اگر وزارتخانه ای تشکیل شود ولی معضلات همچنان باقی بماند چه؟

معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی اظهار کرد: مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی فکری با این طرح مخالفت کرده است اما ۱۱۴ نفر از نمایندگان مجلس آن را امضا کرده اند. این نشان می دهد که گردشگری از اولویت های نمایندگان مجلس است.