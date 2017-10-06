به گزارش خبرگزاری مهر، همایش روز جهانی ترجمه و تقدیر از مریوان حلبچه ای، عصر دیروز سه شنبه ۱۱ مهر در سالن اجتماعات کانون ادبیات ایران برگزار شد.

علی عبدالهی، قباد آذرآیین از جمله مترجمان و داستان نویسان حاضر در این برنامه بودند و پیام های محمود حسینی زاد، خالد بایزیدی، مهناز بدیهیان و تولگا گوموش آی هم در رابطه با فعالیت های مریوان حلبچه ای و همایش روز جهانی ترجمه در این نشست قرائت شد.

مهدی رضایی دبیر این همایش در ابتدای مراسم درباره ۱۲ سال فعالیت کانون فرهنگی چوک به عنوان بانی این مراسم توضیحاتی ارائه داد.

در ادامه، چندی از اعضای کانون به شعر خوانی و داستان خوانی پرداختند. در این بخش از ۹ عضو فعال کانون تقدیر شد.

علی عبداللهی به عنوان سخنران دیگر این برنامه گفت: آشنایی من با مریوان در دهه هفتاد و دیدار در منزل استاد علی درویشیان شروع شد. و رفاقت با او برای من شگفت انگیز بوده است چون او دارای صداقت و راستی است چیزی که در بسیاری دیگر نمی بینیم. پیش از هرچیز باید به خاطر فعالیت های مستمر و متعدد او تبریک بگویم که آثار بسیاری از کردی به فارسی و فارسی به کردی ترجمه کرده است.

وی افزود: ترجمه وسیله تفاهم است و اگر ترجمه نبود ما الان نه شکسپیر را می شناختیم و نه مارکز و دیگران را. شناخت ما از جهان از طریق ترجمه است. مریوان حلبچه ای تا الان پنجاه اثر ترجمه کرده است که این رقم کمی نیست. و استقبالی که از ترجمه ها می شود شایان توجه است و مهم تر اینکه او دوسویه ترجمه می کند هم از کردی به فارسی و هم از فارسی به کردی.

این مترجم آلمانی همچنین گفت: یکی از علت های تفاوت ترجمه و قوت ترجمه های مریوان این است که او به طور مستقیم با نویسندگان آثار ارتباط دارد و این در نتیجه کار ترجمه بسیار تاثیر گذار است. امروز ترجمه از فارسی به دیگر زبان ها باید مهترین فعالیت جامعه ادبی ما باشد. امیدواریم که مترجمان خوبی پیدا شوند که این کار را انجام دهند. امیدوارم که این معرفی آثار دوسویه از سوی مریوان ادامه داشته باشد. برای او آرزوی موفقیت می کنم.

در بخش پایانی این مراسم هم مریوان حلبچه ای درباره خود و فعالیت هایش گفت: خوشحالم که بعد از هجده سال فعالیت، یک کانون مستقل از من تقدیر می کنند. آقای عبدالهی اشاره خوبی به ارتباط نویسنده و شاعر با مترجم داشتند و باید بگویم درست است و این خیلی تاثیر گزار است. این مسئله باعث می شود که روحیه هنرمند از سوی مترجم بهتر درک شود.

وی افزود: شناخت ما از آمریکای لاتین خیلی بیشتر از کشورهای همسایه است. در حالی که ما از لحاظ فرهنگی خیلی نزدیک هم هستیم و باید به ترجمه آثار همسایگان بپردازیم. من همیشه تلاش کردم که از نویسندگان و شاعران معاصر ترجمه کنم. در سن خیلی کم شروع به نوشتن کردم و ابتدا در جلسات هوشنگ گلشیری می رفتم و از ۱۶ سالگی شروع به ترجمه کردم.

این مترجم در پایان گفت: بعد از آن خیلی ها با آثار کردی آشنا شدند و متعجب می شدند که چه آثار خوبی در زبان کردی هست. خوشحالم که توانسته ام توسط ترجمه هایم نویسندگان و شاعران دو زبان رو به همدیگر معرفی کنم.