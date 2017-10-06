به گزارش خبرگزاری مهر، همایش یکروزه «آیتالله هاشمی رفسنجانی و هشت سال دفاع مقدس»، از سوی انجمن اندیشه و قلم و با همکاری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه ۱۶ مهر از ساعت ۱۳ تا ۱۹ در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار میشود.
سخنران افتتاحیه این همایش حجتالاسلام علیاکبر ناطق نوری، خواهد بود. از دیگر سخنرانان و میهمانان این همایش نیز محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه، محمد فروزنده، محسن هاشمی، حسین علایی، علیرضا معیری، فریدون وردی نژاد، امیر ترابی پور و علی شیرعلی نیا خواهند بود.
کتابخانه ملی در بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی قرار دارد و حضور کلیه علاقمندان در این همایش آزاد است.
نظر شما