بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان سمنان، حامد عادل سرپرست پایگاه میراثفرهنگی مجموعه بسطام و خرقان گفت: این تفاهمنامه با هدف ارتقای کیفی ابنیه مجموعه تاریخی بسطام و بافت پیرامون آن، بین شهرداری و پایگاه میراث فرهنگی بسطام به امضا رسید.
او افزود: این تفاهمنامه در راستای همکاریهای مشترک سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری و شهرداری در زمینه معرفی آثار، آموزش شهروندی و حفاظت و مرمت آثار تاریخی کشور و... منعقد شده است.
سرپرست پایگاه میراثفرهنگی مجموعه بسطام و خرقان تصریح کرد: بر اساس این تفاهمنامه حمام تاریخی بسطام از طرف شهرداری به پایگاه میراثفرهنگی مجموعه بسطام و خرقان برای انجام مرمت و راهاندازی دفتر پایگاه مجموعه به مدت چهار سال واگذار شد.
او تصریح کرد: اجرای پروژههای تحقیقاتیکاربردی در حوزه میراث فرهنگی، ارائه سمینارها، دورههای تخصصی و کارگاههای آموزشی کوتاهمدت، تدوین و تألیف اسناد و مدارک علمی و تبادل آنها، هدایت و حمایت از پایاننامههای تحصیلی در مقاطع مختلف در راستای نیازهای تحقیقاتی، حمایت، مرمت و حفاظت از آثار ارزشمند معماری شهر بسطام در همکاریهای متقابل از جمله مفاد این تفاهمنامه است.
عادل تأکید کرد: «شاخصترین تعهد شهرداری بسطام،در اختیار قراردادن حمام مجموعه تاریخی بسطام به پایگاه میراث فرهنگی برای مدت چهار سال است.
حمام مجموعه تاریخی بسطام از یادگاران دوره قاجار است و جنب مدرسه شاهرخیه واقع شده است. مجموعه بایزید بسطامی، شامل آثاری از دوران سلجوقی به بعد است و در کنار آن مرقد و خانقاه متعلق به ابویزید طیفور بی عیسی بن سروشان بسطام ملقب به سلطان العارفین و از عرفای نامی و مشهور ایران در قرن سوم هجری قمری قرار دارد. مجموعه بایزید بسطامی شامل خانقاه بایزید، رواق صفوی، منار بسطام، مسجد بایزید بسطامی، مسجد بسطام، امامزاده محمد، برج کاشانه، گنبد غازان خان و مدرسه شاهرخیه است.
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