رسیدگی به ۱۸۳ پرونده قاچاق درکرمانشاه/صدور ۲۴ میلیارد ریال جریمه

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش تعزیرات حکومتی در تحقق شعار سال مبنی بر «اقدام و عمل» و موثر دانستن این نقش گفت: شعب تعزیرات حکومتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد قاطع با قاچاقچیان بسیار جدی عمل خواهند کرد.

وی افزود: در راستای این مهم، این اداره‌کل تعزیرات جکومتی استان کرمانشاه در شهریور ماه امسال تعداد ۱۸۳ فقره پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و تعهدات گمرکی را مورد رسیدگی قرار داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: برای تخلفات پرونده‌های ذکر شده علاوه بر ضبط کلیه کالا های مکشوفه مبلغ ۲۴ میلیارد و ۸۵۶ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۷۱۴ ریال محکومیت توسط تعزیرات حکومتی صادر شده است.

محکومیت ۱ میلیاردی برای متخلفان کالا و خدمات

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه همچنین از جریمه ۱ میلیارد و ۵۶۹ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۳۹ ریالی متخلفان اقتصادی در شهریور ماه سال جاری خبر داد.

وی به تشریح آمار عملکرد اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در بحث کالا و خدمات پرداخت و گفت: آمار پرونده‌های وارده به اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در بخش کالا و خدمات ۹۷۰ فقره بوده که شعب تعزیرات حکومتی پس از جری تشریفات قانونی برای تخلفات مربوط مبلغ مذکور محکومیت صادر و ۹۴ درصد پروندها را مختومه کرده‌اند.

کشف داروی نیروزای قاچاق

جودکی در بخش دیگر از سخنانش از کشف داروی نیروزای قاچاق در استان خبر داد و گفت: رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان کنگاور یک قاچاقچی را به استناد گزارش مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی مبنی بر تحت تعقیب قرار دادن قاچاقچی فوق به اتهام تعداد ۷ قلم انواع پودر نیرو زا ساخت کشور آمریکا محکوم کرد.

وی افزود: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان کنگاور با توجه به احضار و تفهیم اتهام به متهم و نحوه اظهارات و دفاعیات غیر موجه و تقبل مالکیت کالا و عجز وی از ارائه مدارک مثبت گمرکی و معرفی ید یا ایادی ماقبل، اتهامات محرز و متقن تشخیص و حسب مواد قانونی وی را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به مبلغ ۱۵ میلیون ۲۰۰ هزار ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.