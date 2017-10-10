به گزارش خبرنگار مهر، سردار عراقی زاده فرمانده اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح در هفتمین همایش بهداست و درمان نیروهای مسلح گفت: اولین نکته ای که باید در نیروهای مسلح به آن توجه کنیم رضایتمندی مراجعه کنندگان به بیمارستانهای نیروهای مسلح است. هیچ بیماری نباید به بیمارستانهای ما مراجعه کند و ناراضی بیرون برود.

وی افزود: موضوع بسیار مهم دیگر توجه به طب رزمی است، فلسفه وجودی بهداشت و درمان نیروهای مسلح همین است بویژه در مرزها، استدعای من این است به این مناطق در بعد خدمات درمانی و بهداشتی توجه ویژه ای شود.

سردار عراقی زاده با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: ما در حوزه سلامت اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را تعریف کنیم، تعریفی بهتر از پیشگیری از بیماری ها پیدا نمی کنیم زیرا هزینه پیشگیری یک دهم درمان است.

وی ادامه داد: همه بیمارستان ها در حال گسترش است بیمارستانهای نیروهای مسلح باید مجهز به تخت های تروما، مسمومیت و درمان جنگهای ویژه باشد این موضوع در ابلاغیات قرارگاه خاتم هم بوده است.

سردار عراقی زاده با اشاره به جنایات داعش و گروهای تروریستی در عراق و سوریه گفت: در چند ماه گذشته چندین نوبت تروریستهای تکفیری ازعوامل شیمیایی استفاده کردند، چه تضمینی وجود دارد که این حملات در مرزهای ما انجام نشود، پزشکان وپرستاران ما باید آموزش لازم برای مقاله با جنگهای نوین و بیولوژیک را ببینند.

فرمانده اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه مراکز درمانی نیروهای مسلح باید به عنوان یک الگو در سطح کشور مطرح باشند ادامه داد: اقدامات پژوهشی و آموزشی ما باید متناسب با طب رزمی باشد ما دو دانشگاه بزرگ پزشکی در نیرو های مسلح داریم دانشگاه علوم پزشکی ارتش و دانشکاه علوم پزشکی بقیه الله نباید تحقیقاتی که در سایر دانشکاههای کشور انجام می شود را برایش وقت صرف کنیم.

وی در پایان اظهار داشت: باید به مسئله آموزش خود امداد ی توجه کنیم در جنگهای آینده معلوم نیست با توجه به شرایط این جنگها ما بتوانیم در کنار نیروهای خود پزشک و پرستار داشته باشیم لذا نیروهای ما باید در زمینه خود امدادی به مهارت برسند مخصوصا نیروهای حاضر در یکانهای عملیاتی.