بازگشت احمدزاده به تمرینات گروهی پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین عصر امروز پرسپولیس از ساعت ۱۶:۱۰ دقیقه امروز، در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شد.

* مارکو استیلینوویچ مربی بدنساز پرسپولیس، بازیکنان را در حرکات چهارگانه، به انجام عبور از روی موانع، حرکات تعادلی، پرش از داخل حلقه‌ها و کار با توپ به گرم کردن دعوت کرد. با نظر برانکو، بازیکنان در دو گروه قرمز و سفید در نصف زمین به فوتبال سه ضرب بدون دروازه و با تاکید کادر فنی روی تمرکز، سرعت و دقت در محوطه‌ای مشخص، کار خودشان را انجام دادند.

* دروازه‌بان‌ها هم با ایگور پانادیچ، مربی دروازه بان های پرسپولیس به طور مجزا با استفاده از آدمک‌های بادی کار کردند.

* فرشاد احمدزاده که به دلیل مصدومیت در تمرین روز گذشته پرسپولیس به طور اختصاصی تمرین می کرد امروز پا به پای سایر هم تیمی هایش تمرین کرد.همچنین شجاع خلیل زاده نیز بدون هیچ مشکلی تمرین کرد تا امیدهای برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس را برای استفاده از آنها در بازی با استقلال خوزستان افزایش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته نهم رقابت های لیگ برتر ساعت ۱۷ پنجشنبه در ورزشگاه غی اهواز به مصاف استقلال خوزستان می رود.