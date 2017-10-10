توقف بادران مقابل یاران نکونام/ فرار صبا از شکست در دقیقه ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و راه آهن تهران آغاز کننده دیدارهای هفته هشتم لیگ دسته اول بودند. دیدار کم گل و کم حادثه این دو تیم در نهایت با تک گل حمید غلامی به سود تیم مس به پایان رسید تا امتیازات این تیم در پایان هفته هشتم به عدد ۱۰ برسد. راه آهن نیز کماکان بدون پیروزی و بدون گل زده و با تنها یک امتیاز در قعر جدول رده بندی حضور داشته باشد.

در دومین دیدار این هفته تیم نساجی موفق شد در یک بازی برتر میهمان خود شهرداری تبریز را در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر با نتیجه دو بر صفر مغلوب کرده و جایگاه خود را در بالای جدول مستحکم کند. احسان پیرهادی و مجتبی ممشلی (از روی نقطه پنالتی) برای تیم نساجی در این بازی گلزنی کردند تا جمع امتیازات این تیم به عدد ۱۶ برسد.

تیم فوتبال بادران تهران که تا پایان هفته هفتم با ۱۵ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قرار داشت، بعد از ظهر امروز در خانه خود میزبان تیم خونه به خونه بابل بود که در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم بدون رد و بدل شدن گل به کار خود خاتمه دادند.

در دیگر دیداری که از ساعت ۱۵:۱۵ امروز در شیراز برگزار شد، دو تیم همسایه و میانه جدولی فجر سپاسی و گل گهر به مصاف هم رفتند که تیم گل گهر در این بازی به برتری دو بر یک رسید. در این بازی ابتدا احمد حسن زاده برای تیم گل گهر گلزنی کرد، سپس شاهین مجیدی از روی نقطه پنالتی این گل را پاسخ داد و در نهایت بازیکنان گل گهر با گلی دیرهنگام این بازی مهیج را به سود خود خاتمه دادند.

در دیگر بازی این هفته دو تیم صبا و شهرداری ماهشهر از ساعت ۱۵:۱۵ در قم به مصاف هم رفتند که در این بازی ابتدا تیم شهرداری ماهشهر بود که توسط فرشید پاداش به گل رسید. تیم میزبان با گل دقیقه ۹۶ جهانگیر عسگری کار را به تساوی کشید تا از شکست خانگی دیگری در امان باشد.

ماشین سازی و برق جدید شیراز هم یکی دیگر از دیدارهای هفته هشتم را برگزار کردند که این دیدار از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز شد. در این بازی تیم برق جدید شیراز در دقیقه ۴۷ توسط پوریا آریا کیا به گل رسید و توانست با حفظ این گل تا پایان بازی سه امتیاز شیرین خارج از خانه را به حساب خود واریز کند.