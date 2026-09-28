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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

سوابق تصرفات اراضی «چاه قبله» زارچ بررسی شد

سوابق تصرفات اراضی «چاه قبله» زارچ بررسی شد

یزد- رئیس کل دادگستری استان یزد بر بررسی دقیق سوابق تصرفات اراضی موسوم به «چاه قبله» شهرستان زارچ و تفکیک تصرفات دهه ۶۰ از تصرفات جدید تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان اظهار کرد: کارگروهی ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال با حضور نمایندگان دادستانی و اداره کل ثبت اسناد و املاک و با محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تشکیل می‌شود.

وی افزود: اداره امور اراضی نیز به عنوان عضو مدعو در جلسات این کارگروه حضور خواهد داشت و اعضای کارگروه موظف هستند با بررسی اسناد و مستندات، تصاویر ماهواره‌ای، سوابق قابل استناد و سایر اطلاعات موجود، متصرفان اراضی از دهه ۶۰ را شناسایی و احصا کنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: بر اساس داده‌ها و اطلاعات به دست آمده، فرآیند واگذاری و صدور سند برای افراد واجد شرایط دنبال خواهد شد.

طهماسبی خاطرنشان کرد: کارگروه تخصصی باید گزارشی جامع و مستند از اقدامات، نتایج بررسی‌ها و مستندات موجود تهیه و راهکارهای قانونی و قابل اجرا برای واگذاری را برای اتخاذ تصمیم نهایی و تعیین تکلیف اراضی به شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان ارائه کند.

کد مطلب 6961538

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