به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دولت مادرید بیانیه استقلال کاتالونیا را که دیروز سه شنبه از سوی «کارلوس پیگدمون» رئیس این منطقه خودمختار اسپانیا قرائت شد، مردود اعلام کرد و هرگونه وساطت برای مذاکره با دولت محلی بارسلونا را رد کرد.

در همین راستا، معاونت نخست وزیری اسپانیا از پیگدمون به عنوان فردی یاد کرد که حد و مرز خود را نمی داند.

«ماریانو راخوی» نخست وزیری اسپانیا هم قرار است در واکنش به اظهارات دیروز پیگدمون، جلسه اضطراری کابینه را برگزار کند.

گفتنی است پیگدمون دیروز بیانیه استقلال را امضا کرد اما گفت فعلا اجرای روند جدایی را به تعویق می اندازد تا باب مذارکره با دولت مادرید باز بماند.

اسپانیا از زمان برگزاری همه پرسی اول اکتبر که با هدف اعلام استقلال منطقه خودمختار کاتالونیا برگزار شد، درگیر بحران سیاسی شده است.

دولت مادرید که از حمایت پارلمان اروپا هم برخوردار است، همه پرسی استقلال کاتالونیا را نامشروع اعلام کرده و می گوید اگر لازم باشد طبق قانون، خودمختاری این منطقه را لغو و رهبران مخالفین را زندانی می کند.