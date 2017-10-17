رونمایی از اولین گوشی نسل پنجم دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی سی مگ، اگر چه این گوشی برای فروش عرضه نشده، اما توانمندی های استاندارد یادشده را نشان می دهد.

انتظار می رود استفاده از خدمات نسل پنجم تلفن همراه تا سال ۲۰۱۹ ممکن شود. این گوشی ابعادی به اندازه یک سبد کوچک نان دارد.

در این گوشی از یک مودم نسل پنجم به نام X۵۰ و همین طور از یک آنتن ویژه برای تبادل امواج مخابراتی نسل پنجم استفاده شده که از قابلیت ارسال و دریافت فرکانس های بسیار بلند ۵G برخوردار است.

به کارگیری آنتن های کوچک و باریک در گوشی های نسل پنجم از مخاطرات خاصی برخوردار است. طول موج بالای این گوشی ها موجب می شود که دریافت سیگنال توسط آنها در محیط های دربسته و در درون ساختمان ها با مشکلاتی مواجه شود و لذا باید در طراحی آنتن گوشی های یادشده ظرافت های خاصی لحاظ شود.

کوالکوم به تازگی از پردازنده جدید خود برای گوشی های هوشمند به نام Snapdragon ۶۳۶ رونمایی کرده که با استفاده از آن دقت نمایشگرهای گوشی های هوشمند به میزان چشمگیری افزایش می یابد.