جراحی زیبایی باید گران ترین عمل باشد/علت مرگ در لیپوساکشن

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی بیژنی روز یکشنبه در نشست خبری اولین کنگره بین المللی بزرگان جراحی پلاستیک در ایران، اظهارداشت: این کنگره برای اولین بار از دوم تا پنجم آبان ۹۶ در تهران برگزار می شود و قرار است دستاوردهای علمی و پزشکی این رشته مورد تبادل قرار بگیرد.

وی با اشاره به وجود ۳۳۰ جراح پلاستیک و زیبایی در کشور، گفت: متاسفانه این رشته از دخالت سایر گروه های پزشکی رنج می برد، بطوریکه پزشک عمومی، جراح عمومی، متخصص بیهوشی، ارتوپد و حتی تکنسین اتاق عمل هم لیپوساکشن می کند.

بیژنی با اشاره به هزینه پایین عمل زیبایی و پلاستیک در ایران، افزود: وجود پزشکان مجرب و همچنین هزینه پایین عمل جراحی زیبایی و پلاستیک در ایران در مقایسه با سایر کشورها، باعث شده افراد زیادی از کشورهای همسایه و منطقه به ایران بیایند.

به گفته بیژنی، هزینه عمل رینو پلاستی در دنیا بین ۵ تا ۶ هزار دلار است، در حالی که این عمل در ایران با ۱۵۰۰ دلار انجام می شود.

رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران با عنوان این مطلب که هیچ عمل جراحی بدون عارضه نیست، افزود: یک سری عارضه به علت ناآگاهی پزشک رخ می دهد.

وی از آمبولی به عنوان عارضه مرگبار در عمل لیپوساکشن نام برد و گفت: متاسفانه چنین تلقی می شود که عمل لیپوساکشن برای لاغری است که اصلا اینطور نیست.

در ادامه بابک نیکومرام دبیر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، با عنوان این مطلب که جراحی زیبایی در دنیا تعرفه ندارد، گفت: برای اینکه از انجام عمل های زیبایی غیر ضروری جلوگیر کنیم، باید این نوع جراحی ها، گران ترین عمل ها باشند.

وی با اشاره به وجود تعرفه جراحی زیبایی در ایران، افزود: تعرفه جراحی زیبایی حداکثر ۲ برابر تعرفه معمولی است، از همین رو ما به وزارت بهداشت پیشنهاد داده ایم که این نوع جراحی ها تعرفه نداشته باشد .

نیکو مرام، از جراحی زیبایی به عنوان عمل لوکس نام برد و گفت: وقتی این عمل در دنیا لوکس تلقی می شود و بیمه ها نیز پوشش نمی دهند، دلیلی ندارد برای آن تعرفه تعیین کنیم. زیرا، قرار نیست به همه مردم متقاضی عمل زیبایی، سوبسید بدهیم که بیایند و عمل زیبایی انجام دهند.