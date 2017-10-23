جهانگیری روز ملی جمهوری مجارستان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با صدور پیامی فرارسیدن روز ملی جمهوری مجارستان را به «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای ویکتور اوربان

نخست وزیر مجارستان

فرارسیدن روز ملی جمهوری مجارستان را به جنابعالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می گویم.

امیدوارم در فصل نوین روابط ایران و مجارستان شاهد بهره برداری از ظرفیت های بالای همکاری دو کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی باشیم. با تکیه بر اراده جدی دولت جمهوری اسلامی ایران، اطمینان می دهم به نوبه خود از هیچ تلاشی جهت افزایش سطح مناسبات فیمابین فروگذار نخواهیم نمود.

از خداوند متعال سلامتی و موفقیت آن جناب و پیشرفت و سربلندی جمهوری مجارستان را مسئلت دارم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران