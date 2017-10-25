به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، فیلم‌های سینمایی «زیر سقف دودی» به کارگردانی پوران درخشنده، «کمدی انسانی» به کارگردانی محمدهادی کریمی، «فصل نرگس» به کارگردانی نگار آذربایجانی و «ایتالیا ایتالیا» به کارگردانی کاوه صباغ زاده که پخش بین‌الملل آن را سازمان سینمایی حوزه هنری برعهده دارد در هشتمین جشنواره‌ فیلم‌های ایرانی لندن به ‌نمایش درمی‌آیند.

جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن به سینمای مستقل ایران می‌پردازد و هدف آن فراهم کردن سکویی برای نمایش فرهنگ و هویت ایرانی از طریق آثار سینمایی است. این جشنواره توسط سازمان غیرسیاسی و سینمایی‌محور UKIFF برگزار می‌شود و از حامیان اصلی آن می‌توان IMVBox وب‌سایت قانونی نمایش آنلاین فیلم‌های ایرانی در خارج از کشور، موسسه سینه لومیر، دانشگاه کینگز، گرینوود تیئ‌تر و RBKC، شهرداری منطقه کنسینگتون را نام برد.

این جشنواره هر ساله با مدیریت پژمان دانایی برگزار می‌شود و فیلم‌های راه‌یافته به آن در پنج بخش فیلم‌های داستانی بلند، کوتاه، انیمیشن، مستند و فیلمنامه کوتاه با یکدیگر رقابت می کنند.

جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن جشنواره‌ای رقابتی و مستقل است و هشتمین دوره‌ آن از تاریخ ۵ الی ۱۴ آبان ماه برگزار می‌شود.