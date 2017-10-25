۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۰۴

سریال «صدای خاک» از رادیو نمایش پخش می‌شود

از روز شنبه ششم آبان ماه سریال رادیویی «صدای خاک» از رادیو نمایش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، از روز شنبه ششم آبان ماه سریال رادیویی «صدای خاک» با موضوع پیاده روی زایران ایرانی به سمت کربلا از رادیو نمایش پخش می شود.

«صدای خاک» را داریوش روحی نوشته که داستان چند زایر ایرانی در عتبات عالیات است.

در «صدای خاک» هنرمندانی چون میرطاهر مظلومی، فریبا متخصص، فریدون محرابی، سینا نیکوکار، مهرداد عشقیان، امیر فرحان نیا، بیوک میرزایی، باقر کریم پور، مهدی نمینی مقدم، امیرعباس توفیقی، عبدالعلی کمالی و تعدادی از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

این سریال رادیویی به کارگردانی: محمد عمرانی، تهیه کنندگی: مهتاب امینی، گویندگی: احمد گنجی، صدابرداری: حیدر صفدری و افکت: محمدرضا قبادی فر از روز شنبه ۶ آبان ماه ساعت ۲۰ از رادیو نمایش پخش می شود.

زهرا منصوری

