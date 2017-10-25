۳۵۰ مگاوات نیروگاه جدید حرارتی و تجدیدپذیر در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار ستار محمودی سرپرست وزارت نیرو پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره تعمیر و بهسازی نیروگاه های کشور گفت: طبق برنامه زمانبندی شده از آخر شهریورماه این اقدام شروع شده و باید تا اردیبهشت سال آینده ۸۸ هزار مگاوات نیروگاه را وارد فاز تعمیراتی کنیم.

وی با اشاره به اینکه تا این لحظه ۱۸ هزار مگاوات نیروگاه را برای تعمیرات فرستاده ایم، گفت: تا این لحظه بخشی از این نیروگاهها از تعمیر برگشته اند که ان شاء الله برای سال آینده این نیروگاهها وارد مدار خواهند شد.

محمودی تصریح کرد: ۳۵۰ مگاوات نیروگاه جدید حرارتی و تجدیدپذیر نیز در حال اجرا هستند که تا قبل از تیرماه آینده به بهره برداری رسیده و به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه خواهد شد.

وی درباره میزان ذخایر آبی گفت: در حال حاضر در نخستین فصل از فصول بارشی کشور هستیم که پیش بینی می شود میزان بارش های امسال نیز مشابه سال گذشته باشد اما در برخی حوزه ها مانند حوزه ارومیه نیاز به بارش بیشتری داریم.

سرپرست وزارت نیرو با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرایط تامین آب شهرها و روستاها عادی است به جز برخی نوسانات معمولی، خاطرنشان کرد: این بدان معنی نیست که شرایط برای تابستان آینده هم خوب است. در تابستان آینده شرایط به همین صورت نخواهد بود و توجه به مصرف و صرفه جویی لازمه کشور است.