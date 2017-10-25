پسورد منسوخ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بیشتر اوقات کلمات رمز یا Passwordها یکی از ضعیف ترین فرایندهای امنیتی در فضای آنلاین به حساب می آید. درهمین راستا دو شرکت لنوو و اینتل مشغول ساخت نخستین فرایند احراز هویت تعبیه شده داخل رایانه ها هستند که استانداردهای اتحادیه FIDO( Fast Identity Online) در آن رعایت شده است. این فناوری در جدیدترین رایانه های لنوو(از جمله یوگا۹۲۰) نیز وجود دارد. همچنین با Intel Online Connect نیز کار می کند که در نسل هفتم و هشتم پردازشگرهای هسته ای به کار رفته است.

کاربران می توانند با ۲ روش مختلف در فناوری جدید هویت خود را به طور آنلاین احراز کنند. نخست کافی است انگشت خود را روی یک قسمت «اثر انگشت خوان رمزگذاری شده» در لپ تاپ لنووو بکشند و به طور ایمن وارد وب سایت هایی شوند که با این فناوری همخوانی دارند.

روش دیگر احراز هویت اتوماتیک دو مرحله ای است به کاربر اجازه می دهد تا نام کاربری وکلمه رمز خود را در وب سایت های مورد نظر(مانند گوگل، دراپ باکس و غیره) وارد کند. سپس به جای آنکه به طور اتوماتیک هویت او احراز شود، سرویس هویت کاربر را تایید می کند و از او می خواهد برای ورود روی دکمه ای کلیک کند.

شرکت هایی مانند سامسونگ، گوگل و مایکروسافت از اتحادیه FIDO پشتیبانی می کنند.