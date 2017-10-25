به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی، امروز (چهارشنبه، 3 مهرماه) در دیدار با فیصل مقداد قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه، اظهارداشت: ما به دوستان کُرد هم متذکر شدیم که مواظب باشند تا مسئله جدیدی در منطقه رقم نخورد و خیلی از رجالشان نیز این مساله را قبول داشتند.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: در مورد رفتار آمریکا هم باید گفت که طرح اینگونه مسایل از سوی آمریکا فقط به ضرر خودشان است و موضع گیری کشورها را در مقابل آن‌ها دیدیم.

مانع تراشی آمریکا پیروزی سوریه بر تروریست‌ها را به تاخیر انداخت

همچنین در این دیدار فیصل مقداد ضمن ابلاغ سلام بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفت: جانفشانی های ایران در مواجهه با تروریست‌ها در سوریه را کمتر از آنچه خود ما انجام دادیم، نمی دانیم و بابت همه فداکاری ها از ملت ایران سپاسگزاریم.

وی افزود: اگر مانع تراشی های آمریکا نبود، ما خیلی پیشتر بدین پیروزی ها می رسیدیم ولی حمایت آنها از داعشی ها برای ما و شما اهمیتی نخواهد داشت ولی انگار برای آنها مایه افتخار است که با حمایت از تروریستها مقابل مردم عراق و سوریه بایستند.

قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه تصریح کرد: علی رغم همه این تلاشها آمریکا از سوی نزدیکترین همپیمانانش منزوی شده و همه در کنار ایران قرار گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: سوریه در عمل و گفتار اقدامات ترامپ را محکوم می کند و از یکپارچگی عراق و دولت مرکزی آن حمایت می نماید و مبارزه خود علیه تروریستها را ادامه خواهد داد.

فیصل مقداد در ادامه اظهار داشت: بشار اسد 7 سال در مقابل دشمنان ایستادگی کرد و ملت سوریه همپای ایشان پایداری کردند و با اعتقاد راسخ این کار را انجام دادند و هرگز هم تا کوتاه کردن دست دشمنان از پای نخواهند نشست.

قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه در پایان ضمن تشکر مجدد از مواضع جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت مبارزه با تروریستها تاکید کرد.