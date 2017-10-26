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۴ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۴۹

ارتباط زنده با دنیزلی و کخ؛

سه‌گانه «شب‌های فوتبالی» برای دربی/ حضور مهمانان ویژه و جذاب

سه‌گانه «شب‌های فوتبالی» برای دربی/ حضور مهمانان ویژه و جذاب

برنامه «شب های فوتبالی» که از شبکه ورزش سیما پخش می شود برای دربی هشتاد و پنجم آیتم های ویژه ای در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه که در ماه‌های اخیر توانسته جایگاه خوبی در بین اهالی فوتبال پیدا کند برای هشتاد و پنجمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس سه ویژه برنامه در نظر گرفته است که اولین برنامه آن چهارشنبه شب روی آنتن رفت.

برنامه شب های فوتبالی که با اجرای مهدی توتونچی و افشین عبداللهیان روی آنتن می رود در برنامه چهارشنبه شب خود با دو سرمربی پیشین استقلال و پرسپولیس ارتباط زنده گرفت و نقطه نظرات آنها در مورد دربی را پخش کرد.

مصطفی دنیزلی سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس و رولند کخ سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال در ارتباط زنده با این برنامه به اظهار نظر در مورد شرایط دو تیم و مرور خاطرات حضورشان بر روی نیمکت سرخابی ها پرداختند.

علاوه بر ارتباط زنده با دنیزلی و کخ، مهدی هاشمی نسب، رضا شاهرودی و علیرضا نیکبخت واحدی با حضور در استودیو پیرامون دربی صحبت کردند. هر چند حضور دو بوقچی استقلال و پرسپولیس در این برنامه را باید جزو نقاط ضعف آن دانست.

برنامه شب های فوتبالی پنجشنبه شب و جمعه شب نیز با موضوع دربی هشتاد و پنجم و با حضور مهمانان ویژه روی آنتن خواهد رفت. دو برنامه باقی مانده براساس نتیجه ای که در دربی رقم خواهد خورد شاهد حضور مهمانان مرتبط با نتیجه بازی خواهد بود.

کد مطلب 4125565
رضا خسروي

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