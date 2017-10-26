به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه که در ماههای اخیر توانسته جایگاه خوبی در بین اهالی فوتبال پیدا کند برای هشتاد و پنجمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس سه ویژه برنامه در نظر گرفته است که اولین برنامه آن چهارشنبه شب روی آنتن رفت.
برنامه شب های فوتبالی که با اجرای مهدی توتونچی و افشین عبداللهیان روی آنتن می رود در برنامه چهارشنبه شب خود با دو سرمربی پیشین استقلال و پرسپولیس ارتباط زنده گرفت و نقطه نظرات آنها در مورد دربی را پخش کرد.
مصطفی دنیزلی سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس و رولند کخ سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال در ارتباط زنده با این برنامه به اظهار نظر در مورد شرایط دو تیم و مرور خاطرات حضورشان بر روی نیمکت سرخابی ها پرداختند.
علاوه بر ارتباط زنده با دنیزلی و کخ، مهدی هاشمی نسب، رضا شاهرودی و علیرضا نیکبخت واحدی با حضور در استودیو پیرامون دربی صحبت کردند. هر چند حضور دو بوقچی استقلال و پرسپولیس در این برنامه را باید جزو نقاط ضعف آن دانست.
برنامه شب های فوتبالی پنجشنبه شب و جمعه شب نیز با موضوع دربی هشتاد و پنجم و با حضور مهمانان ویژه روی آنتن خواهد رفت. دو برنامه باقی مانده براساس نتیجه ای که در دربی رقم خواهد خورد شاهد حضور مهمانان مرتبط با نتیجه بازی خواهد بود.
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