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۵ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۱۴

سرپرست اورژانس کشور خبر داد؛

درصد سوختگی مصدومان آتش سوزی پالایشگاه نفت بالای ۹۰ درصد است

درصد سوختگی مصدومان آتش سوزی پالایشگاه نفت بالای ۹۰ درصد است

ری- سرپرست اورژانس کشور گفت: درصد سوختگی مصدومان آتش سوزی پالایشگاه نفت بالای ۹۰ درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند شامگاه جمعه در خصوص حادثه آتش سوزی پالایشگاه نفت با بیان این که در خصوص جانباختگان و شناسایی آن ها پزشکی قانونی اطلاع رسانی خواهد کرد، گفت: ۲ نفر از مصدومین هم اکنون در یکی از بیمارستان هایی که مرکز سوختگی بسیار قوی دارد، بستری شدند.

 وی افزود: درصد سوختگی این مصدومین بالای ۹۰ درصد است و شرایط حادی دارند و در حال رسیدگی ویژه توسط مسئولین بخش و تیم درمانی مربوطه هستند.

سرپرست اورژانس کشور گفت: مراحل درمانی با دقت انجام می شود، منتها درصد سوختگی بسیار بالا است.

کد مطلب 4126461

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