هفته پدافند غیرعامل با «صیانت پایدار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، برنامه گفتگومحور «صیانت پایدار» به تهیه کنندگی حامد فاتحی کاری از سازمان پدافند غیرعامل کشور با همکاری سازمان صدا و سیما تولید می شود.

فاتحی توضیح داد: «صیانت پایدار» در ۹ قسمت ۲۵ دقیقه ای تولید شده است که در هر قسمت یکی از مسئولان پدافند غیرعامل کشور مهمان حضوری برنامه می شود که آخرین فعالیت ها و دستاوردهای این سازمان را تشریح می کنند.

برنامه گفتگومحور «صیانت پایدار» با اجرای ناصر خیرخواه از شنبه تا چهارشنبه به مدت ۲۵ دقیقه روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.