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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۳۹

مربی جدید استقلال با تایید شفر می‌آید

مربی جدید استقلال با تایید شفر می‌آید

یک مربی جدید خارجی که مورد نظر وینفرد شفر آلمانی است، پس از بازی تیم استقلال مقابل نفت به کادر فنی این تیم اضافه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم استقلال در نظر دارد در تعطیلات پیش رو در لیگ برتر تغییراتی گسترده در تیمش ایجاد کند که یکی از این تغییرات به نیمکت آبی پوشان باز می‌گردد. شفر روز گذشته در خصوص «میک مک درموت» دستیاری ایرلندی‌اش که از زمان حضور منصوریان در این تیم مانده بود، آب پاکی را روی دست باشگاه ریخت تا مسئولان باشگاه استقلال در راستای تسویه حساب با وی اقدام کنند.

دستیار جدید شفر که به احتمال بسیار زیاد »«میگوئل کولی» دستیار سابق او در تیم ملی جامائیکا خواهد بود بنا بر اعلام شفر به زودی راهی تهران می‌شود تا در تعطیلات بعد از بازی با نفت به کادر فنی آبی پوشان اضافه شده و رسما کارش را با استقلال آغاز کند.

کد مطلب 4129431

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