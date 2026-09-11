دشمن با تضعیف اراده ملت به دنبال احیای هژمونی خود است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد زارعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلام‌آبادغرب با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: یکی از درس‌های تاریخی و تمدنی قرآن، ارتباط مستقیم میان اراده یک ملت و قدرت آن کشور در برابر دشمنان است.

وی با اشاره به داستان رویارویی طالوت و جالوت در قرآن کریم، افزود: این روایت نشان می‌دهد شکست یک ملت پیش از آنکه در میدان جنگ رخ دهد، ممکن است در ذهن و اراده مردم شکل بگیرد و هنگامی که احساس ناتوانی جای اراده مقاومت را بگیرد، زمینه شکست فراهم می‌شود.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب تصریح کرد: قرآن به ما می‌آموزد که تعداد نیرو و تجهیزات به تنهایی تعیین‌کننده نتیجه جنگ نیست و ایمان، صبر، توکل بر خدا و اراده جمعی می‌تواند حتی گروهی اندک را در برابر نیرویی بزرگ به پیروزی برساند.

وی با اشاره به نمونه‌های تاریخی ایران در دوره ساسانی و اشکانی، گفت: در نبرد شاپور اول با سپاه روم و همچنین جنگ سورنا با سپاه کراسوس، استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی، تحرک و تاکتیک‌های متناسب با شرایط موجب شد نیروهای ایرانی بر ارتش‌های مجهز دشمن غلبه کنند.

حجت‌الاسلام زارعی ادامه داد: امروز نیز در مواجهه با قدرت‌های نظامی بزرگ، برخورداری از اراده و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌تواند معادلات را تغییر دهد و ملت ایران باید بداند که قدرت یک کشور تنها به تجهیزات نظامی آن وابسته نیست.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند اراده مقاومت مردم ایران را تضعیف کند، خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها و عوامل داخلی آنها می‌خواهند با ایجاد تردید، جامعه را نسبت به ادامه مقاومت مردد کنند، در حالی که هدف اصلی آنها شکستن اراده ملت ایران و بازگرداندن هژمونی خود در منطقه است.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به موضوع پیشنهاد رأی‌گیری درباره ادامه جنگ، اظهار کرد: در شرایطی که کشور مورد تجاوز قرار گرفته است، نمی‌توان مسئولیت دفاع از کشور را به یک رأی‌گیری عمومی واگذار کرد؛ همان‌طور که هیچ کشوری در طول تاریخ برای دفاع از تمامیت ارضی خود در میانه تجاوز دشمن، اصل دفاع را به همه‌پرسی نگذاشته است.

وی افزود: مردم ایران نیز خواهان زندگی، آرامش و صلح هستند، اما دفاع از کشور برای آن است که امنیت و امکان زندگی مردم در آینده حفظ شود و دشمن نتواند با تکیه بر ضعف یا تردید، بار دیگر به کشور تعرض کند.

حجت‌الاسلام زارعی با اشاره به پیامدهای احتمالی ایجاد تردید در موضوع دفاع از کشور، گفت: چنین اقدامی می‌تواند احساس امنیت مردم را کاهش دهد، مسئولیت دفاع را از حاکمیت به جامعه منتقل کند، زمینه عملیات روانی دشمن را فراهم آورد و انسجام ملی را در شرایط حساس تضعیف کند.

وی همچنین به موضوع جنگ اقتصادی و تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که در جنگ نظامی اراده مردم تعیین‌کننده است، در جنگ اقتصادی نیز یک ملت می‌تواند با کاهش وابستگی، متنوع‌سازی بازارها، تقویت تولید داخلی و ایجاد مسیرهای جدید تجاری در برابر فشارها ایستادگی کند.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب در ادامه با اشاره به مسئله بنزین، اظهار کرد: ساختار تولید و مصرف بنزین در کشور با مشکلاتی مواجه است و افزایش مصرف، آسیب به زیرساخت‌های تولید و محدودیت‌های واردات از جمله عواملی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

وی پیشنهاد کرد سهمیه بنزین خودروهای لوکس و افرادی که تعداد زیادی خودرو در اختیار دارند، محدود یا حذف شود و ظرفیت استفاده از سوخت گاز طبیعی فشرده نیز افزایش یابد.

حجت‌الاسلام زارعی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از راهکارها این است که به جای اختصاص یارانه بنزین به خودرو، سهمیه به کد ملی افراد تعلق گیرد تا کسانی که خودرو ندارند نیز از این سهم برخوردار شوند و امکان استفاده از منافع آن را داشته باشند.