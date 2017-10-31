سرلشکر محمد باقری درگذشت پدر سردار سلیمانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی درگذشت پدر حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفت.

این پیام به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی

فرمانده دلاور و انقلابی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

انا لله و انا الیه راجعون

دریافت خبر درگذشت ابوالشهید حاج حسن سلیمانی، والد گرانقدر، مؤمن، انقلابی و ولایی جنابعالی موجب تألم و تأثر فراوان گردید.

بی شک همت و تلاش عالی آن مرحوم در تربیت فرزندی برومند، رشید، مخلص و برخوردار از معنویت، ایمان و عمل انقلابی که به تأسی از سیره‌ی پیامبر اعظم(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و مجاهدان فی سبیل الله، هم اکنون سرمایه‌ عظیم انقلاب اسلامی و مایه مباهات ملت ایران نزد امت اسلامی و حمایت و همراهی رزمندگان جبهه مقاومت ضدذصهیونیستم و تروریسم تکفیری به شمار می رود، ذخیره ای ارزشمند و باقی الصالحاتی است که ضامن درخشش و سربلندی آن عزیز به عرش پیوسته، در روز عقبی و دیوان الهی خواهد بود.

این مصیبت بزرگ را به جنابعالی، بیت معظم سلیمانی و آحاد مردم شریف استان شهیدپرور و ولایت مدار کرمان تسلیت و تعزیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و علو درجات اخروی و برای آن برادر عزیز و سایر داغ دیدگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت می نمایم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر پاسدار محمد باقری»