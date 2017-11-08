رونمایی از پوستر همایش صلح و تنوع فرهنگی و سه کتاب مردم شناسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، در این نشست از پوستر همایش صلح و تنوع فرهنگی و سه کتاب مردم شناسی روایت های زنانه دوران دفاع مقدس،مردم نگاری تیرانو مجموعه مقالات همایش صلح و تنوع فرهنگی رونمایی می شود و نویسندگان این آثار سخنرانی خواهند کرد .

درپایان این نشست که از ساعت ۱۰تا ۱۲روز شنبه بیستم آبان ماه در سالن همایش های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می شود از مولفان این کتابها تقدیر به عمل خواهد آمد.

همایش صلح و تنوع فرهنگی چهارم دی ماه امسال برگزار می شود . همچنین حضور علاقه مندان در این نشست آزاد است.