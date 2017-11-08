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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۰۸

رونمایی از پوستر همایش صلح و تنوع فرهنگی و سه کتاب مردم شناسی

رونمایی از پوستر همایش صلح و تنوع فرهنگی و سه کتاب مردم شناسی

نشست رونمایی از پوستر همایش" صلح و تنوع فرهنگی "و سه کتاب مردم شناسی ۲۰ آبان ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، در  این نشست از پوستر همایش صلح و تنوع فرهنگی و سه کتاب مردم شناسی روایت های زنانه دوران دفاع مقدس،مردم نگاری تیرانو مجموعه مقالات همایش صلح و تنوع فرهنگی رونمایی می شود و  نویسندگان این آثار  سخنرانی خواهند کرد .

درپایان این نشست که از ساعت ۱۰تا ۱۲روز شنبه بیستم آبان ماه در سالن همایش های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می شود  از مولفان این کتابها تقدیر به عمل خواهد آمد.

همایش صلح و تنوع فرهنگی  چهارم دی ماه امسال برگزار می شود . همچنین حضور علاقه مندان در این نشست آزاد است.

کد مطلب 4138512

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