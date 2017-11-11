اعتراض جدی راسل کرو به قوانین مهاجرتی استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، راسل کرو بازیگر سرشناس هالیوودی به دولت استرالیا به خاطر وضعیت جزیره مانوس اعتراض کرد. این بازیگر دولت را برای خودداری از پذیرش پیشنهاد نیوزیلند برای پذیرش ۱۵۰ پناهنده ساکن جزیره مانوس و نائورو به باد انتقاد گرفت.

وی این سخنان را روزی بیان کرد که جاسیندا اردن نخست وزیر نیوزیلند از سیدنی دیدار کرد.

این بازیگر که متولد نیوزیلند است، گفت: اگر یکی از این مردان برادر، عمو، پدر یا پسر شما بود، چه کار می‌کردید؟

او گفت دنیا دارد به این رفتار استرالیا نگاه می‌کند و ما شبیه احمق‌ها به نظر می‌رسیم.

کرو از توییتر برای بیان این حرف‌ها استفاده کرد و پس از آن در توییت دیگری به آنهایی که به وی اعتراض کرده‌اند هم پاسخ داد و نوشت: حالا بروید و یادداشت‌های احمقانه بنویسید و برای من بفرستید، بگویید من ساده لوح هستم اما این حرف‌ها در آنچه استرالیا با این مردان در مانوس کرده است تغییری ایجاد نمی‌کند.

نیوزیلند به استرالیا پیشنهاد کرده تا ۱۵۰ مهاجر از مهاجران ساکن در جزایر مانوس، پاپوآ گینه نو و مائورو را بپذیرد.

ترنبال نخست وزیر استرالیا هم گفته است دولت او باید اول به برنامه جایگزینی این مهاجران با آمریکا توجه کند و بعد می‌تواند به موارد دیگر فکر کند.

این در حالی است که ۶۰۰ فرد جویای پناهندگی در این جزایر زندانی هستند.