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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۱۷

جلالی در دیدار همتای رومانیایی:

ایران از ارتقاء مناسبات پارلمانی با رومانی استقبال می‌کند

ایران از ارتقاء مناسبات پارلمانی با رومانی استقبال می‌کند

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و رومانی گفت: پارلمان ایران از ارتقای سطح مناسبات خود با پارلمان رومانی استقبال می­ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، «دانیل پوپسکو» رئیس گروه دوستی پارلمانی رومانی و ایران امروز یکشنبه با کاظم جلالی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و رومانی دیدار و گفتگو کرد.

جلالی در ابتدای این دیدار ضمن خیرمقدم به همتای رومانیایی اظهار کرد: گفتگوی گروه های دوستی پارلمانی ایران و رومانی می تواند در تسهیل و تسریع همکاری های بخش های خصوصی و دولتی به نفع مردم دو کشور موثر باشد.

وی افزود: در همین راستا پارلمان ایران از ارتقای سطح مناسبات خود با پارلمان رومانی استقبال می­ کند.

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و رومانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های فراوان اقتصادی دو کشور گفت: در بخش های صنعتی، انرژی، کشاورزی و گردشگری دو کشور می توانند همکاری های بیشتری داشته باشند و پارلمان ­های رومانی و ایران نیز باید حرکت تجار و دولت های دو کشور را در این مسیر پشتیبانی کرده و تسهیل کنند. 

وی افزود: با توجه به سابقه­ مناسب همکاری ­های دو کشور هیچ مانعی بر سر راه توسعه روابط فی مابین وجود ندارد و ایران و رومانی باید با بهره ­گیری از فضای کنونی مناسبات ایران و اروپا، روند گسترش همکاری­ ها را شتاب دهند.

جلالی همچنین گفت: امیدواریم با برگزاری هر چه سریعتر جلسه آتی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و رومانی همکاری های فیمابین را به ویژه در بخش های فروش نفت خام و فراورده های نفتی و همکاری های پالایشگاهی توسعه دهیم.

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و رومانی در پایان این دیدار توضیحاتی در خصوص ساختار و نحوه عملکرد مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و با همتای خود به تبادل تجربیات در حوزه امور پارلمانی پرداخت.

دانیل پوپسکو رئیس گروه دوستی پارلمانی رومانی و ایران هم در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران گفت: این سفر با هدف توسعه روابط پارلمانی و تسهیل همکاری های اقتصادی دو کشور انجام می شود.

وی افزود: در حوزه پتروشیمی، زیرساخت ها، عمران، ماشین آلات صنعتی و کشاورزی ظرفیت زیادی برای همکاری میان دو کشور وجود دارد که امیدواریم با گفتگوی پارلمان ها و دولت های دو کشور از آن ها در راستای ارتقای مناسبات تجاری فی مابین استفاده شود.

دانیل پوپسکو رئیس گروه دوستی پارلمانی رومانی و ایران همچنین توسعه صنعت گردشگری میان دو کشور را یکی از محورهای مهم همکاری ها دانست و گفت: تسهیل ورود گردشگران به دو کشور منجر به شناخت متقابل مردم از همدیگر و ارتقای سطح همکاری های تجاری فی مابین خواهد شد.

وی در پایان گفت: دیدار گروه های دوستی پارلمانی دو کشور باید به صورت دوره ای و در فواصل نزدیکتر انجام شود و دو پارلمان با یک برنامه و نقشه­ راه کاری مناسب همکاری های دوستانه را پیش ببرند.

دانیل پوپسکو در پایان گزارشی از روند کار پارلمان رومانی ارائه کرد.

کد مطلب 4142170

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