۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۲:۵۲

دیدارهای دوستانه بین المللی؛

ترکیه برابر آلبانی ۱۰ نفره شکست خورد

ترکیه برابر آلبانی ۱۰ نفره شکست خورد

تیم ملی فوتبال آلبانی در دیداری تدارکاتی از سد ترکیه گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال ترکیه و آلبانی دوشنبه شب در دیداری تدارکاتی به مصاف هم رفتند که در پایان پیروزی ۳ بر ۲ آلبانی رقم خورد.

نیمه نخست این بازی با برتری ۲ بر صفر آلبانی همراه شد. آرماندو سادیکو در دقایق ۲۴ و ۳۹ دو بار برای تیم آلبانی گلزنی کرد. در دقیقه ۴۲ نیز لدیان مموشای از تیم آلبانی با دریافت کارت قرمز اخراج شد.

ترکیه نیمه دوم را با گلی زودهنگام شروع کرد. چنگیز اوندر در دقیقه ۴۷ دروازه آلبانی را گشود. اما آلبانی ۱۰ نفره در دقیقه ۵۶ روی ضربه گرزاده به گل سوم رسید.

این پایان کار نبود و ترکیه خیلی زود توسط آکبابه (۶۰) این گل را پاسخ داد.

ترکیه در رقابتهای مقدماتی جام جهانی نیز نتایج خوبی کسب نکرده بود.

