وقف می تواند بسیاری از مسائل کشور را حل کند

به خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با ارزیابی مثبت از اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان اوقاف در حوزههای مختلف کشور و با تاکید بر اینکه مجلس آماده همکاری بیشتر با این سازمان در جهت تقویت روند استفاده از منابع وقف برای رفع نیازهای کشور است گفت: بازدیدی که از این نمایشگاه صورت گرفت و آمار و ارقامی که ارائه شد، نشان میدهد که، میتوانیم از ظرفیت وقف برای حل بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه استفاده کنیم.
نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی در حاشیه افتتاح وبازدید از نمایشگاه سازمان اوقاف با بیان این مطلب ادامه داد: برای استفاده بهینه از منابع وقف، باید بتوانیم نیتهای خیر را که در این زمینه انجام میشود، به سمت تامین نیازهای کنونی جامعه همچون اقدامات عامالمنفعه و فعالیتهای پژوهشی جهتدهی کنیم، از سوی دیگر میتوان در زمینه اشتغالزایی نیز با احداث کارخانجات و سایر مراکز ارائه خدمات، فعالیت موثری را در این حوزه انجام داد.
وی یادآورشد: البته مردم بیشتر فعالیتهای سازمان اوقاف را پیرامون برگزاری برنامه های مذهبی میدانند و با اینکه انجام این گونه فعالیتها از ارزش معنوی فوقالعادهای برخوردار است، اما باید به گونهای در جامعه اطلاعرسانی شود که بخش عمده فعالیتهای این سازمان به سمت تامین نیازهای عاجل جامعه حرکت میکند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: هماکنون سازمان اوقاف با منبع مالی بزرگی تحتعنوان وقف که در اختیار دارد، تلاش خوبی در حوزههای مختلف به منظور شناسایی نیازهای مغفولمانده کشور آغاز کرده که امیدوارم این روند با رشد و شتاب بیشتری تداوم یابد.
گفتنی است نمایشگاه وقف که به همت سازمان اوقاف برگزار شده، از امروز به مدت یک هفته در محل نمایشگاههای مجلس شورای اسلامی برپا خواهد بود.
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