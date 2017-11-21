به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفتمین جشنواره بازیهای رایانه ای تهران پیش از ظهر امروز سهشنبه ۳۰ آبان در محل سالن جلسات بنیاد ملی بازیهای رایانهای برگزار شد.
محمد حاجی میرزایی دبیر این دوره از جشنواره بازیهای رایانهای تهران «جشنواره فروش» را اتفاق ویژه این رویداد توصیف کرد و در توضیح این طرح گفت: جشنواره هفتم در واقع ادامه مسیر چندین ساله این رویداد است و ضمن استفاده از دستاوردهای دورههای گذشته در تلاشیم تا نیازهای تازه را هم برآورده کنیم.
وی افزود: در سه سال اخیر شاهد بودهایم تعداد بازیهای موبایلی از تعداد بازیهای رایانه شخصی پیشی گرفته و سرعت رشد بالایی هم پیدا کردهاند. همین طور که این یک فرصت برای بزرگ شدن جامعه بازیساز ما به جعیت حدود ۳ هزارنفره است، بازی سازی پیسی را دچار بحران کرده است.
حاجیمیرزایی گفت: در دوره هفتم جشنواره میخواهیم تلاش کنیم تا بازار بازیسازی پیسی را احیا کنیم و مشکل اصلی در این زمینه نبود پخش مناسب است. به همین دلیل در این دوره با حمایت از فروشگاه های خصوصی بازیهای پیسی، تلاش میکنیم مشکل پخش سخت افزاری این بازیها تا حدود زیادی حل شود.
وی افزود: همزمان هم کمپینی برای فراخوان مخاطبان به بازی های پی سی جدید خواهیم داشت چراکه سقف پیشرفت تکنیکی بازیهای موبایلی محدود است و متاسفانه پیشرفت تکنیکی بازی سازان ما در بازیهای پی سی نادیده مانده دلیل اصلی آن هم توزیع نامناسب است.
دبیر جشنواره بازیهای رایانهای تهران گفت: برای رسیدن به این اهداف جشنواره فروش ویژه ای را در نظر گرفتهایم که فاز اول آن در آستانه نوروز ۹۷ برگزار میشود و از پایان جشنواره تا فروردین ۹۷ فروش ویژه بازیهای پی سی را در فروشگاههای سراسر کشور خواهیم داشت. سازوکار ما هم به این صورت است که کلیه فروشگاههای همراه ما در این طرح میتوانند بلیطهای ۱۰ هزار تومانی را عرضه کنند که مخاطب، هم میتواند با این بلیط ها از همان فروشگاهها خرید کنند هم میتوانند در قرعه کشی این طرح حضور داشته باشند.
وی افزود: تخمین ما این است که در صورت اجرای صحیح این طرح درآمد مالی قابل توجهی به سبد نوروزی بازیهای پیسی تزریق خواهد شد و امیدواریم در ادامه بازی سازان این حوزه هم بتوانند به صورت مستقل و بدون نیاز به حمایت بازار خود را همچون بازار بازیهای موبایلی احیا کنند.
حاجیمیرزایی ادامه داد: بازیهایی که تا ۴۰ درصد در این طرح فروش داشته باشند از سوی بنیاد جایزه فروش دریافت خواهند کرد و بعنوان بازیهای برتر این طرح معرفی میشوند تا بازهم کمک ویژهای برای بازی سازان باشد تا روی بازیهای بعدی خود بتوانند مستقلا سرمایه گذاری کنند.
به گفته دبیر جشنواره بازیهای رایانهای تهران، این طرح هر سال دو نوبت اجرا خواهد شد و بعد از اجرای نوروزی، نوبت دوم آن در تابستان سال آینده اجرا خواهد شد.
حاجیمیرزایی تأکید کرد: جوایز جشنواره فروش در واقع جوایز بازیهایی هستند که بتوانند کاربران بیشتری را به خود جذب کنند و هر بازی به نسبت بازاری که ایجاد میکند از امتیاز بیشتری بهرهمند میشود و به نظر ما در بنیاد این جنس جوایز جوایز عادلانهتری خواهند بود.
وی درباره زمانبندی برگزاری هفتمین جشنواره بازیهای رایانهای تهران هم گفت: تا ابتدای دی ماه آثار جمع میشوند و پس از آن فرآیند داوری را خواهیم داشت. در این دوره در کنار تیم داوران داخلی از چهرههای مجرب خارجی هم استفاده خواهیم کرد که به لطف ارتباط بنیاد با محافل بین المللی در یک سال گذشته حضور داوران خارجی در این دوره جدی تر هم خواهد بود. ۱۹ اسفند در تالار وحدت هم به مانند هر سال برترین بازی های سال معرفی خواهند شد.
حاجیمیرزایی درباره اهدای جایزه بهترین بازی از نگاه فرهنگی هم گفت: مولفه های ارزیابی فرهنگی بازی های ایرانی برای اولین بار استخراج شده و در این دوره اهدای جایزه بهترین بازی فرهنگی کارشناسانه تر و شفاف تر خواهد بود.
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